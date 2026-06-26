Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је свечаној академији поводом 100 година ФК Слога Горњи Подградци.
Том приликом Додик је шутирао на гол, а имао је и поруку за младе грађане Републике Српске.
"Увијек смо имали младе који знају одбранити. И гол и Републику Српску", написао је Додик на Инстаграму.
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