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Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:40

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Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима
Фото: Instagram / mdodik.official

Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је свечаној академији поводом 100 година ФК Слога Горњи Подградци.

Том приликом Додик је шутирао на гол, а имао је и поруку за младе грађане Републике Српске.

"Увијек смо имали младе који знају одбранити. И гол и Републику Српску", написао је Додик на Инстаграму.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

фудбалски клуб

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