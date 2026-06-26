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Начелнику Пелагићева Славку Тешићу забрањен улазак на Косово и Метохију

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 17:37

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Начелнику Пелагићева Славку Тешићу забрањен улазак на Косово и Метохију

Начелник општине Пелагићево Славко Тешић изјавио је да му је данас забрањен улазак на Косово и Метохију, гдје је требало да присуствује обиљежавању Видовдана у Грачаници.

Тешић је истакао да је враћен са административног прелаза Мердаре, те да не зна због чега му је забрањен улазак.

- Ово је трећи пут да долазим на Косово и Метохију. Предали смо документа, као и обично, а након десетак минута службеник у униформи изашао је и позвао ме унутра како би ми саопштио да не могу да уђем на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, из, како је рекао, њему непознатих разлога - навео је Тешић за Срну.

Он је додао да со сада није имао никаквих проблема приликом долазака на Косово и Метохију.

Са Тешићем су путовали и директор Туристичке организације Пелагићева, његов сарадник и возач, којима је улазак на Космет дозвољен.

Раније данас улаз на Косово и Метохију забрањен је и предсједнику Општине Никшић Марку Ковачевићу.

Мирко Ковачевић

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Градоначелнику Никшића забрањен улазак на КиМ

Нова српска демократија саопштила је да је Приштина тиме још једном потврдила своју јасну антисрпску политику.

- Данашњим чином забране уласка градоначелнику Никшића и потпредсједнику наше странке Марку Ковачевићу, приштинске власти на челу са одлазећим политичарем Аљбином Куртијем, којег све међународне адресе данас посматрају као главни фактор нестабилности на простору Западног Балкана, још једном су потврдиле своју јасну антисрпску политику - истиче се у саопштењу НСД-а.

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Тагови :

Славко Тешић

Косово и Метохија

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