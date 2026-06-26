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Да ли се пости на Видовдан?

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 13:14

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Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Видовдан има изузетно велико духовно и историјско значење за српски народ. Свети кнез Лазар је симболизовао пожртвовање за крст часни и слободу златну.

Овај дан уписан је црвеним словом у црквеном календару, препун је обичаја и многи који се питају да ли се на Видовдан пости или не.

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Иако ове године "не пада" ни у сриједу ни у петак, у дане обавезног поста за православне вјернике, Видовдан готово увијек "пада" у вријеме Петровског поста.

Ове године Петровски пост почео је 8. јуна, а његов почетак увијек "пада" првог понедјељка послије Духова и траје до 12. јула односно до празника Светих апостола Петра и Павла, познатог као Петровдан. У црквеном календару наведено је да се на Видовдан пости и да је дозвољено јести рибу.

Вјерници се уздржавају од мрсних намирница и фокусирају на молитву, духовни мир и сјећање на значај историјског догађаја и светаца који су повезани са овим даном.

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Чак и ако се не придржавате правила Петровског поста, препорука је да постите на Видовдан. Наиме, пост на Видовдан је начин да изразите поштовање према дјелима наших предака који су на данашњи дан поднијели велику жртву. Пост на Видовдан има дубоки духовни значај јер помаже вјерницима да се сјећају и његују пожртвовање и вјеру Светог кнеза Лазара и косовских јунака, као и да се духовно и морално очисте.

Одлазак на литургију, молитве, покајање и чињење добрих дјела дио су очувања традиције на дан "кад се види ко је вјера, а ко невјера".

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

православље

Видовдан

вјера

СПЦ

Петровски пост

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