Данас се молите за здравље дјеце: Прослављамо Свету Акилину

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас молитвено обиљежавају дан посвећен Светој мученици Акилини, дјевојчици која је још у најранијем дјетињству показала изузетну духовну зрелост и непоколебљиву вјеру у Христа.
Рођена у палестинском граду Вивлосу од побожних хришћанских родитеља, мала Акилина је већ у седмој години била у потпуности поучена хришћанском животу, а у десетој години почиње да проповиједа вјеру својим вршњакињама, испуњена, како предање каже, благодаћу Светог Духа.
У вријеме прогона хришћана за цара Диоклецијана, њена храброст долази у сукоб са римском влашћу. Пријављена царском намјеснику Волусијану, Акилина бива изведена пред суд и подвргнута свирепим мукама како би се одрекла Христа. Бичевана и изложена тешким повредама, она до посљедњег тренутка остаје непоколебљива у исповиједању вјере, сматрајући страдање путем ка вјечном животу.
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Према предању, након бруталног мучења и тренутка када је изгледало да је издахнула, њено тијело је бачено изван града. Међутим, ноћу јој се јавља анђео Господњи који је подиже и враћа у живот, уз поруку да доврши свој мученички подвиг.
Иако је поново изведена пред мучитеље, Акилина ни тада не одустаје од вјере. Чак и након што је преживјела немогуће и појавила се пред својим судијама жива након што су је сматрали мртвом, она остаје досљедна Христу, прихватајући страдање као свједочанство истине. На крају, по наредби намјесника, бива погубљена мачем у својој дванаестој години живота, око 293. године, а њене мошти су, према предању, извор исцјељења многима који су им приступали са вјером.
Српска православна црква наглашава да је Света Акилина примјер дјечије чистоте, али и духовне снаге која превазилази године, као и симбол непоколебљивог свједочења вјере у времену прогона. Њена жртва остаје као свједочанство побједе духовног над тјелесним и пролазног над вјечним.
"Овчица Твоја Исусе, Акилина, зове силним гласом: "Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе." Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше."
Вјеровања и обичаји
У народном вјеровању Света мученица Акилина поштује се као заштитница дјеце и младих, па се њен дан посебно везује за молитве за здравље најмлађих и за благослов онима који се надају потомству.
Вјерници вјерују да се на овај празник треба обратити молитвом за духовни мир, чистоћу срца и заштиту породице, јер је и сама светитељка још у дјетињству показала изузетну храброст, мудрост и постојаност у вјери, због чега се њен лик доживљава као узор невиности и духовне снаге, преноси Курир.
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