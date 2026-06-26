Logo

Данас се молите за здравље дјеце: Прослављамо Свету Акилину

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 06:44

Коментари:

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Српска православна црква и њени вјерници данас молитвено обиљежавају дан посвећен Светој мученици Акилини, дјевојчици која је још у најранијем дјетињству показала изузетну духовну зрелост и непоколебљиву вјеру у Христа.

Рођена у палестинском граду Вивлосу од побожних хришћанских родитеља, мала Акилина је већ у седмој години била у потпуности поучена хришћанском животу, а у десетој години почиње да проповиједа вјеру својим вршњакињама, испуњена, како предање каже, благодаћу Светог Духа.

У вријеме прогона хришћана за цара Диоклецијана, њена храброст долази у сукоб са римском влашћу. Пријављена царском намјеснику Волусијану, Акилина бива изведена пред суд и подвргнута свирепим мукама како би се одрекла Христа. Бичевана и изложена тешким повредама, она до посљедњег тренутка остаје непоколебљива у исповиједању вјере, сматрајући страдање путем ка вјечном животу.

policija rotacija

Србија

Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

Према предању, након бруталног мучења и тренутка када је изгледало да је издахнула, њено тијело је бачено изван града. Међутим, ноћу јој се јавља анђео Господњи који је подиже и враћа у живот, уз поруку да доврши свој мученички подвиг.

Иако је поново изведена пред мучитеље, Акилина ни тада не одустаје од вјере. Чак и након што је преживјела немогуће и појавила се пред својим судијама жива након што су је сматрали мртвом, она остаје досљедна Христу, прихватајући страдање као свједочанство истине. На крају, по наредби намјесника, бива погубљена мачем у својој дванаестој години живота, око 293. године, а њене мошти су, према предању, извор исцјељења многима који су им приступали са вјером.

Српска православна црква наглашава да је Света Акилина примјер дјечије чистоте, али и духовне снаге која превазилази године, као и симбол непоколебљивог свједочења вјере у времену прогона. Њена жртва остаје као свједочанство побједе духовног над тјелесним и пролазног над вјечним.

Молитва Светој Акилини

"Овчица Твоја Исусе, Акилина, зове силним гласом: "Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе." Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше."

Вјеровања и обичаји

У народном вјеровању Света мученица Акилина поштује се као заштитница дјеце и младих, па се њен дан посебно везује за молитве за здравље најмлађих и за благослов онима који се надају потомству.

Вјерници вјерују да се на овај празник треба обратити молитвом за духовни мир, чистоћу срца и заштиту породице, јер је и сама светитељка још у дјетињству показала изузетну храброст, мудрост и постојаност у вјери, због чега се њен лик доживљава као узор невиности и духовне снаге, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

молитва

православље

Српска православна црква

Православни календар

Коментари (0)

Прочитајте више

Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

Србија

Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

10 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

10 ч

0
"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

Бања Лука

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

10 ч

3
Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Бања Лука

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

10 ч

2

Више из рубрике

Тројке Шипово Конференција беба

Друштво

Шипово: И тројке присуствовале "Конференцији беба"

10 ч

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Урадите ово вечерас прије спавања: Сутра славимо заштитницу дјеце, а једна молитва доноси мир дому

12 ч

0
Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

Друштво

Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

13 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра сунчано и топло, локално могући пљускови

18 ч

0

  • Најновије

09

30

Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током толотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима