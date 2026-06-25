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Урадите ово вечерас прије спавања: Сутра славимо заштитницу дјеце, а једна молитва доноси мир дому

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 21:13

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crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Православна црква и њени вјерници 26. јуна славе успомену на Свету мученицу Акилину, дјевојчицу која је показала несхватљиву храброст и вјеру у тренуцима када су се и одрасли повлачили.

Њен празник у хришћанском свијету важи за дан када се слави чистота душе, непоколебљивост и чуда која се дешавају онима који искрено вјерују.

С обзиром на то да се њен спомен слави сутра, вечерас је право вријеме за молитву и духовни мир, како бисте сутрашњи дан дочекали свијетли и заштићени од сваког зла.

Ко је била Света мученица Акилина?

Акилина је рођена у Палестини, у граду Солуну, крајем 3. века. Имала је само 12 година када су почели страшни прогони хришћана под царем Диоклецијаном. Иако дијете по годинама, Акилина је била духовно зрелија од многих одраслих. Своју вјеру није крила - напротив, јавно је проповедала хришћанство и преобраћала своје вршњакиње. Када су је извели пред царског намјесника Волусијана, понуђено јој је богатство и лагодан живот уколико се одрекне Христа и принесе жртве идолима. Акилина је то одлучно одбила речима:

"Мој Бог је моја снага, и ја се не бојим онога што ми човек може учинити."

Бијесни намјесник је наредио да је брутално муче. Према житију, упркос стравичним мукама, дјевојчица је остала неповријеђена јер јој се јавио анђео Господњи и исцјелио јој ране. На крају јој је одрубљена глава 293. године, али њено страдање постало је симбол непобједиве вере.

Народна вјеровања и обичаји за сутрашњи дан

У нашем народу се вјерује да је Света Акилина заштитница дјеце, невиних и свих оних који трпе неправду. Због њене младости и чистоте, стари обичаји кажу да на овај дан треба избјегавати тешке послове, свађе и грубе ријечи, а пажњу усмјерити на породицу и помагање онима којима је помоћ најпотребнија.

Такође, вјерује се да ако сутра ујутру прво помогнете неком дјетету или му удијелите мали дар, то доноси благослов и срећу у ваш дом током цијеле године, пише Она.рс

Молитва за спас и мир

Ако пролазите кроз тежак период, осјећате страх или неправду, вјерује се да вечерас или сутра током дана треба изговорити ове ријечи посвећене Светој Акилини:

"Мученица Твоја, Господе, Акилина, у страдању своме примила је непропадљиви вијенац од Тебе, Бога нашега јер имајући помоћ Твоју, мучитеље побједи и сруши немоћну дрскост демона. Њеним молитвама спаси душе наше. Амин."

Вјерује се да ова молитва доноси мир у душу, бистрину уму и снагу да се преброде сви животни изазови. Навијте аларме за сутрашњи празник и уђите у нови дан са вјером и надом!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Света мученица Акилина

светац

молитва

Српска православна црква

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