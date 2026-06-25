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Херојска акција МУП-а Српске: Транспортовали мушкарца из Бањалуке на ВМА

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:51

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске ноћас су успјешно реализовали ванредни медицински транспорт 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Након пријема на ВМА и интервенције надлежних љекара, пацијент је стабилног здравственог стања.

"Захваљујемо Јединици Граничне полиције БиХ и колегама из Полицијске управе Бијељина на изузетној сарадњи, професионалности и брзој реакцији, које су биле од кључног значаја за успјешну реализацију задатка", наводе из МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

МУП Републике Српске

пацијент

ВМА

УКЦ Републике Српске

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