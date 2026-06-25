Херојска акција МУП-а Српске: Транспортовали мушкарца из Бањалуке на ВМА

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске ноћас су успјешно реализовали ванредни медицински транспорт 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Након пријема на ВМА и интервенције надлежних љекара, пацијент је стабилног здравственог стања.
"Захваљујемо Јединици Граничне полиције БиХ и колегама из Полицијске управе Бијељина на изузетној сарадњи, професионалности и брзој реакцији, које су биле од кључног значаја за успјешну реализацију задатка", наводе из МУП-а Републике Српске.
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