АМС издао упозорење за возаче

Режим саобраћаја је измијењен на дијелу магистралног пута Бијељина два - Главичице због радова на изградњи тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно.

На магистралном путу Добро Поље - Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

Настављени су радови на рехабилитацији магистралног пута Србац-Дервента због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралном путу Клашнице два - Шарговац, као

и на магистралном путу Црквина-Модрича.

Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Вршани - Бијељина један због радова на проширењу моста.

Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.

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На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

На дионици регионалног пута Укрина-Клупе у току је изградња моста преко ријеке Укрине због чега је измијењен режим саобраћаја.

Због извођења радова на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/ измијењен је режим саобраћаја до 7. јула.

На каменолому Хан-Дервента, на магистралном путу на граници Република Српска/ФБиХ Лапишница-Љубогошта у мјесту Хан Дервнета доћи ће до обуставе саобраћаја због бушачко минерских радова.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На магистралном путу Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком, као и у мјесту Доња Палежница на регионалном путу Бушлетић-Зелиња због одрона.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима се скреће пажња на активирано клизиште.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.

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Због активираних клизишта саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, као и на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ на регионалном путу Калибунар-Галица-Бабановац-Витовље данас је обустављен саобраћај због радова на асфалтирању. Алтернативни правац за вријеме обуставе је пут Турбе-Витовље.

Због извођења радова на санацији коловоза затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови, Сарајево запад - Лепеница и Бијача - Почитељ /мост Херцеговина/ због радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

У току су радови на замјени дилатације на Рибићком мосту, на магистралном путу Коњиц-Јабланица.

На граничним прелазима БиХ јутрос задржавања нису дужа од 30 минута.

С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је веома промјенљиво, тако да су гужве и дужа задржавања очекивана.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

/СРНА/