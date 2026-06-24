Најтраженије занимање у БиХ са највише отворених радних мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Иако је у Босни и Херцеговини у пет мјесеци 2026. објављено мање огласа за посао него годину раније, сектор продаје и даље остаје најзначајнији покретач запошљавања. Здравство предводи по расту потребе за радницима, показала је анализа портала МојПосао.ба.
Наведено је да су у периоду јануар – мај 2026. објављена 3.464 огласа за посао. То је 16 одсто мање у односу на исти период 2025., када су евидентирана 4.122 огласа.
У истом периоду, број тражених радних позиција смањен је са 8.118 на 6.663, односно за 18 одсто. Иако је укупан обим тржишта рада мањи него годину раније, пад није равномјерно распоређен међу дјелатностима и занимањима. Док поједини сектори биљеже значајно смањење потражње, други настављају расти и отварати нове прилике за запошљавање.
Комерцијала-продаја и даље је најзначајнији сегмент тржишта рада у Босни и Херцеговини. У пет мјесеци 2026. та категорија биљежи 1.443 огласа и 3.211 отворених позиција. Чак 48,2 одсто свих тражених позиција у анализираном периоду.
Другим ријечима, готово свака друга отворена позиција у БиХ током првих пет мјесеци 2026. била је везана за сектор продаје.
Након продаје, међу најтраженијим категоријама послова налазе се угоститељство и туризам, транспорт, складиштење и логистика, електротехника и машинство, те производња. У односу на исти период прошле године, тржиште показује већу концентрацију потражње управо у продајним и услужним дјелатностима.
Најтраженији профили у периоду јануар – мај 2026. били су продавачи, комерцијалисти/продајни представници, агенти корисничке подршке, возачи/достављачи те складиштари/магационери.
Подаци показују да тржиште рада и даље највише тражи раднике који су директно укључени у продају, логистику, корисничку подршку и свакодневне оперативне процесе компанија.
Истовремено, међу профилима који биљеже највећи раст издвајају се медицинске сестре и техничари, кувари, електротехничари и продавачи, што указује на растућу потребу за стручним и дефицитарним кадровима.
Док већина сектора биљежи пад или стагнацију, здравство се издваја као једна од ријетких дјелатности која биљежи снажан раст потребе за радницима. Број тражених позиција у здравству порастао је са 104 на 164, што представља раст од готово 58 одсто. Раст биљеже и осигурање, банкарство и ИТ сектор, иако у нешто мањем обиму.
Посебно је значајан податак да здравство повећава број тражених извршилаца упркос нешто мањем броју објављених огласа, што указује на све већу потребу послодаваца за здравственим кадром.
С друге стране, највећи пад потражње биљеже телекомуникације, занатске услуге и производња. Занатске услуге изгубиле су 181 тражену позицију у односу на претходну годину, док је у производњи евидентирано 165 позиција мање.
Географски посматрано, Сарајево и даље остаје доминантно тржиште рада у Босни и Херцеговини, док се међу градовима с највећим бројем огласа издвајају још Бањалука, Мостар и Тузла. У односу на исти период прошле године (јануар-мај), раст међу водећим локацијама биљеже Мостар, Брчко и Бањалука. У Сарајеву је евидентиран благи пад броја огласа.
Иако и даље чине мањи дио укупног тржишта рада, удио иностраних огласа наставља расти. У периоду јануар – мај 2026. они су чинили три посто укупног броја огласа, у односу на два одсто годину раније.
Највише прилика за рад у иностранству односило се на Хрватску, Њемачку, Словенију и Уједињене Арапске Емирате. Међу најтраженијим профилима доминирали медицинске сестре и техничари, продавачи, радници у производњи, кухари, складиштари и возачи. Ови подаци потврђују да међународно тржиште рада и даље највише тражи стручне и оперативне кадрове.
“Иако тржиште рада у односу на прошлу годину биљежи мањи обим запошљавања, потражња за стручним и оперативним кадровима остаје стабилна. Досадашњи трендови показују да ће управо продајна, здравствена и техничка занимања и у наставку 2026. остати међу најтраженијима на тржишту рада”, саопштено је на порталу МојПосао.ба.
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