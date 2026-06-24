Дјеца са КиМ у Српској: "Осјећамо се љепше и безбједније него код куће"

Аутор:Магдалена Глигић
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"Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“ је пројекат који руши границе. Није ово само обична посјета, прича и Софија Јовановић ученица Основне школе Десанка Максимовић из Косовске Каменице.
Овдје се, каже, осјећа љепше и безбједније него код куће. Пријатељства и успомене из Српске носи за заувијек.
"Овдје нам буде јако пријатно, ми у нашој средини пошто је мјешовита не осјећамо се увијек најпријатније и најбезбједније а када дођемо овде љепше нам је него код своје куће, људи су брижни и гостопримљиви никада се љепше нисам осјећала него кад дођем овдје", каже Софија Јовановић, ученица ОШ „Десанка Максимовић“ Косовска Каменица.
"Пројекат који је спојио не само младе, не само ученике ОШ већ и њихове родитеље, наставнике директоре све просвјетне раднике са Косова и Метохије. Пројекат који негује образовање, традицију и културу", каже Јадранка Васић, учитељица у ОШ "Десанка Максимовић".
Данас су свечано дочекани и у Влади. Српска, тврди премијер, жели на све начине да покаже да је уз Србе с Космета.
"Не требам понављати да смо један народ са једним језиком, са једном вјером и да је тај дио нашег народа тренутно у једној специфичној веома ситуацији желимо да им на сваки могући начин покажемо да смо са њима", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Око 700 породица угостило је 800 малишана са Косова и Метохије, казао је Милорад Арлов. Поручује, премијер Српске је ове године освијетлио образ Бањалуци, јер се Град оглушио на пројекат.
"КиМ бранимо дјелима волимо дјелима а не ријечима. То показујемо већ дужи низ година одбор за помоћ КиМ-у 18 година на разне начине помаже српски народ на КиМ и српску дјецу захваљујући институцијама локалним заједницама хуманим људима Републике Српске", рекао је Милорад Арлов, предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији.
Србија и Република Српска мора да и на овакав начин буду гаранти очувања српског националног бића које се стварало и родило на Космету истакао је предсједник Српске.
"Размјењујемо врсту посјета како би млади схватили да смо дио једног јединственог народа, једног јединственог националног бића, једне вјере, једне културе, једног обичаја, једног писма, једног језика. Посебно је то важно за дјецу на КиМ-у", каже предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Дјеца са Косова и Метохије и њихови пратиоци гости су у 20 градова и општина у Републици Српској. Овдје ће бити до 26. јуна.
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