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"Дара из Јасеновца" у болници: Начелник Козарске Дубице посјетио Биљану Чекић

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 16:04

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"Дара из Јасеновца" у болници: Начелник Козарске Дубице посјетио Биљану Чекић
Фото: Instagram / Igor Savković

Начелник Козарске Дубице Игор Савковић посјетио је данас, 24. јуна, глумицу Биљану Чекић, која је играла Дару у филму "Дара из Јасеновца", а која је доживјела саобраћајну незгоду.

"Уз жеље за брз и успјешан опоравак, као и што скорији повратак кући у Козарску Дубицу, имао сам прилику да разговарам и са љекарима о њеном здравственом стању. Биљана је својом улогом оставила неизбрисив траг и постала понос нашег народа. Желим јој много снаге, стрпљења и успјешан опоравак", написао је Савковић.

Савковић јој је пожелио да се што прије оздрави и врати својој породици и свакодневном животу.

Подсјетимо, Биљана је имала саобраћајну незгоду 17. јуна у Верићима код Бањалуке.

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Тагови :

Дара из Јасеновца

Биљана Чекић

Биљана Чекић несрећа

Игор Савковић

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