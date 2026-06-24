"Дара из Јасеновца" у болници: Начелник Козарске Дубице посјетио Биљану Чекић

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Козарске Дубице Игор Савковић посјетио је данас, 24. јуна, глумицу Биљану Чекић, која је играла Дару у филму "Дара из Јасеновца", а која је доживјела саобраћајну незгоду.
"Уз жеље за брз и успјешан опоравак, као и што скорији повратак кући у Козарску Дубицу, имао сам прилику да разговарам и са љекарима о њеном здравственом стању. Биљана је својом улогом оставила неизбрисив траг и постала понос нашег народа. Желим јој много снаге, стрпљења и успјешан опоравак", написао је Савковић.
Савковић јој је пожелио да се што прије оздрави и врати својој породици и свакодневном животу.
Подсјетимо, Биљана је имала саобраћајну незгоду 17. јуна у Верићима код Бањалуке.
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