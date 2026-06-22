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Огласила се Дара из Јасеновца: У болници сам, не могу да ходам

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:08

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Глумица Биљана Чекић
Фото: Screenshot/Instagram

Млада глумица Биљана Чекић средином прошле недјеље имала је удес. Како се наводи, изгубила контролу над аутомобилом и слетела са пута.

Биљана се сада огласила и открила да је и даље у болници. Само је кратко изјавила да је добро, али да тренутно не може да хода због натекнућа карлице.

"У болници сам, добро сам. Нисам у стању да причам. Имам благо натекнуће карлице, не могу да ходам", рекла је Биљана Чекић за Блиц.

Како је дошло до саобраћајке

"Она је управљала аутомобилом "шкода" и у једном тренутку изгубила је контролу над возилом и пробила заштитну ограду и слетела са моста. У аутомобилу са њом су биле још двије дјевојке и све су задобиле повреде", рекао је саговорник за "Српскаинфо" и додао:

Дара из Јасеновца

Сцена

Медији: Дара из Јасеновца имала удес код Бањалуке?

"Чудно је да су прошле само са лакшим повредама, дословно су пробиле ограду и слетјеле у провалију од неколико метара. Шта је узрок несреће за сада се не зна, то ће утврдити даља истрага", рекао је извор.

Подсјетимо, Биљана Чекић освојила је срца публике и дубоко дирнула цијелу нацију својом улогом мале Даре у филму "Дара из Јасеновца".

Ову велику и тешку главну улогу млада глумица је добила на кастингу који је био организован у њеној школи.

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Тагови :

Дара из Јасеновца

Биљана Чекић

Биљана Чекић несрећа

Саобраћајна несрећа

Коментари (4)

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