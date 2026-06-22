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Свашта: Познати пар се разводи, али желе заједничко дијете

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:45

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Џели Рол и његова супруга Бани Екс-О појављују се на 68. додели Греми награда у Лос Анђелесу у фебруару. 1, 2026.
Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File/Tanjug

Иако су у процесу развода, кантри пјевач Џели Рол и његова супруга Бани Екс-О планирају заједничко потомство.

Више о томе је причала и сама Бани у свом подкасту.

Инфлуенсерка Бани Екс-О саопштила је да Џели Рол и она и даље планирају да добију заједничко дијете, упркос покренутој бракоразводној парници након готово 10 година брака.

У свом подкасту "Думб Блонде", Бани, чије је право име Алиса Андреа Картер, је истакла да развод неће промијенити њихову одлуку да се остваре као родитељи.

"Нећу дозволити да ме ово скрене с пута мајчинства", рекла је и додала да има пуну подршку свог ускоро бившег супруга.

"Био је диван када је ријеч о томе да и даље добијемо наше дијете. И он жели исто", казала је и открила да ће заједно одгајати дијете упркос њиховом разводу брака

Дотакла се и вантјелесне оплодње

Бани је испричала да је неколико пута ишла на вантјелесну оплодњу, те да су Џели и она претходне двије године покушавали да постану родитељи.

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Примали су хормонску терапију, али је била безуспјешна, јер су љекари код пјевача утврдили низак број сперматозоида.

Инфлуенсерка се, водећи се личним искуством, често питала једно - зашто људи који силно желе д‌јецу пролазе кроз такве препреке?

"Наљутите се чак и на Бога, јер се питате зашто је неким људима тако лако да добију д‌јецу, док се други толико боре за то", рекла је и додала да је борба за потомство само зближила Џелија и њу.

"Прошли смо кроз доста препрека које су оставиле трага у нашем односу. Мислим да смо у овом тренутку повезани заједничким траумама", казала је Бани, преноси Б92.

Бани је открила да је свађа на Дан мајки била окидач за њихов развод.

"Посвађали смо се, а ја сам била толико уморна и исцрпљена да сам му рекла: Онда поднеси те проклете папире за развод", испричала је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Развод брака

Џели Рол

Бани Екс-О

вантјелесна оплодња

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