Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сузана Јовановић одлучила је да прекине медијску и музичку паузу дугу чак 27 година и врати се на сцену. Она ће запјевати пред београдском публиком 26. и 27. јуна на стадиону „Ташмајдан“, као дио великог спектакла и концерта легендарног „Јужног ветра“.
Иако је деценијама уназад њен апсолутни приоритет била породица, кућа, супруг и дјеца, Сузана је преломила да је сада право вријеме за музику. Како и сама признаје, ова одлука није дошла лако, посебно након тешког животног периода и одласка њеног супруга, Саше Поповића.
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Сузана не крије да је пред овај велики догађај ухватила паника, те да осјећа огромну одговорност према фановима музике која ју је прославила.
– Послије толико година ми је велика част и задовољство да будем дио тако великог концерта. Дуго се нисам појављивала у јавности, нити на тако великим концертима - признала је Сузана и додала да је под великом тремом јер жели да испоштује огромне фанове „Јужног ветра“.
Иако је током каријере имала излете у друге музичке правце и аранжмане, истиче да се увијек враћала звуку „Јужног ветра“ и да се осјећа као да из те приче никада није ни изашла.
Одлуку о повратку донијела је недуго након породичне трагедије, а како каже, управо је њен покојни супруг увијек био њен највећи ослонац и вјетар у леђа да настави да пјева.
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-Све ово што ми се догодило у скоријем времену, одлазак мог Салета… мислим да он некако гледа одозго и да би волио ово што радим, што сам пристала да се појавим и то ће бити заиста мој повратак на естрадну сцену у тако великом стилу - емотивно је испричала пјевачица.
(Гранд)
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