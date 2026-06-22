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Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:36

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Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''
Фото: Јутјуб

Пјевачица Сузана Јовановић одлучила је да прекине медијску и музичку паузу дугу чак 27 година и врати се на сцену. Она ће запјевати пред београдском публиком 26. и 27. јуна на стадиону „Ташмајдан“, као дио великог спектакла и концерта легендарног „Јужног ветра“.

Иако је деценијама уназад њен апсолутни приоритет била породица, кућа, супруг и дјеца, Сузана је преломила да је сада право вријеме за музику. Како и сама признаје, ова одлука није дошла лако, посебно након тешког животног периода и одласка њеног супруга, Саше Поповића.

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Сузана не крије да је пред овај велики догађај ухватила паника, те да осјећа огромну одговорност према фановима музике која ју је прославила.

– Послије толико година ми је велика част и задовољство да будем дио тако великог концерта. Дуго се нисам појављивала у јавности, нити на тако великим концертима - признала је Сузана и додала да је под великом тремом јер жели да испоштује огромне фанове „Јужног ветра“.

Иако је током каријере имала излете у друге музичке правце и аранжмане, истиче да се увијек враћала звуку „Јужног ветра“ и да се осјећа као да из те приче никада није ни изашла.

Одлуку о повратку донијела је недуго након породичне трагедије, а како каже, управо је њен покојни супруг увијек био њен највећи ослонац и вјетар у леђа да настави да пјева.

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-Све ово што ми се догодило у скоријем времену, одлазак мог Салета… мислим да он некако гледа одозго и да би волио ово што радим, што сам пристала да се појавим и то ће бити заиста мој повратак на естрадну сцену у тако великом стилу - емотивно је испричала пјевачица.

(Гранд)

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Тагови :

Сузана Јовановић

Јужни ветар бенд

концерт

Пјевачица

естрада

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