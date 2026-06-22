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Нова друштвена мрежа у Европи која је алтернатива Фејсбуку и Иксу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:21

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Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Европска унија подржала је нову друштвену мрежу "W“, која се представља као европска алтернатива платформама попут Фејсбука и Икса.

Мрежа је први пут представљена у јануару на Свјетском економском форуму, а њени оснивачи истичу да се заснива на принципима верификованих корисника, транспарентности, заштите приватности и слободе говора.

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Платформу, чије је сједиште у Шведској, развили су стручњаци из области медија, технологије и вјештачке интелигенције. Бета верзија покренута је ове недјеље, а корисници који желе да објављују садржај морају претходно да прођу процес верификације. Међу првим корисницима налазе се и високи европски званичници, укључујући предсједницу Европске комисије Урсула фон дер Лајен и предсједника Европског савјета Антонио Кошта.

Верификација идентитета и заштита података

Прије приступа мрежи, корисници морају да потврде свој идентитет, било коришћењем правог имена или анонимно преко апликације W Identity. Ова апликација омогућава провјеру идентитета скенирањем пасоша или личне карте директно на уређају корисника.

Извршна директорка компаније, Ана Зеитер, раније је изјавила да ће подаци бити чувани на европским серверима у власништву европских компанија, док ће инвеститори бити ограничени на оне са сједиштем у Европи.

Планирано је и коришћење услуга Протона, швајцарског провајдера шифроване електронске поште, као и УпЦлоуда, финске цлоуд платформе, како би пословање било у складу са европским правилима о заштити приватности.

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Корак ка технолошкој независности Европе

Покретање мреже „W" дио је шире европске стратегије јачања технолошке самосталности, посебно у областима дигиталних технологија и вјештачке интелигенције. Циљ је смањење зависности европских држава, компанија и грађана од великих америчких технолошких корпорација.

Земље попут Француске, Њемачке и Холандије већ су изразиле забринутост због могућих безбједносних и приватносних ризика које носи ослањање на стране технолошке гиганте.

Поред мреже "W", у Европи су посљедњих мјесеци покренуте и друге алтернативне платформе попут "Bulle", "Eurosky", "Monnett" i "eYou", које покушавају да понуде другачији модел друштвеног умрежавања.

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Изазов привлачења корисника

Више европских платформи недавно је потписало заједничку декларацију о стварању европског „друштвеног слоја" интернета, са циљем изградње разноврсније и отпорније дигиталне инфраструктуре која би представљала алтернативу великим монополским платформама, преноси Глас Српске.

Ипак, стручњаци упозоравају да ће највећи изазов за нове мреже бити привлачење и задржавање корисника. Досадашња искуства показују да је тешко конкурисати платформама које су годинама развијане како би кориснике задржавале што дуже и нудиле висок ниво функционалности и ангажовања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Мобилни телефон

друштвене мреже

Европа

технологија

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