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Научници у Русији идентификовали 30 нових вируса које преносе комарци и крпељи

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:18

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комарац инсект
Фото: Pexel/ Pragyan Bezbaruah

Идентификовано је више од 30 нових вируса које преносе крпељи, комарци, мали сисари и слијепи мишеви у Русији, подаци су које је објавио руски Федерални истраживачки центар за вирусологију и биотехнологију Вектор (Роспотребнадзор).

- Биобанка вируса је креирана кориштењем изворних биолошких узорака које је Роспотребнадзор примио из 50 региона Руске Федерације (више од 20.000 крпеља, комараца, малих сисара и слијепих мишева). Идентификовано је тридесет нових РНК вируса са више од 70 одсто покривености вирусног генома - наводи се у саопштењу, објавила је агенција ТАСС.

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Савјети

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Поред тога, откривена су три нова некласификована РНК вируса.

Роспотребнадзор је напоменуо да ови резултати показују високу таксономску разноликост РНК вируса који циркулишу у проучаваним узорцима и истичу важност метагеномског секвенцирања за идентификацију слабо схваћених вирусних агенаса.

(Танјуг)

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Тагови :

вирус

комарци

крпељи

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