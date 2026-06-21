Научници у Русији идентификовали 30 нових вируса које преносе комарци и крпељи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Идентификовано је више од 30 нових вируса које преносе крпељи, комарци, мали сисари и слијепи мишеви у Русији, подаци су које је објавио руски Федерални истраживачки центар за вирусологију и биотехнологију Вектор (Роспотребнадзор).
- Биобанка вируса је креирана кориштењем изворних биолошких узорака које је Роспотребнадзор примио из 50 региона Руске Федерације (више од 20.000 крпеља, комараца, малих сисара и слијепих мишева). Идентификовано је тридесет нових РНК вируса са више од 70 одсто покривености вирусног генома - наводи се у саопштењу, објавила је агенција ТАСС.
Савјети
Тајна савршених палачинки је у овом састојку
Поред тога, откривена су три нова некласификована РНК вируса.
Роспотребнадзор је напоменуо да ови резултати показују високу таксономску разноликост РНК вируса који циркулишу у проучаваним узорцима и истичу важност метагеномског секвенцирања за идентификацију слабо схваћених вирусних агенаса.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Стил
3 ч0
Друштво
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Тренутно на програму