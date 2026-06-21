Мало чудо у БиХ: Кошута донијела црно младунче на свијет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Парк Горанци код Мостара добио је новог становника. У тамошњем Зоо врту, кошута је на свијет донијела младунче потпуно црне боје, које је већ привукло пажњу посјетилаца.
"Наша кошута постала је поносна мама, а на свијет је донијела преслатко црно теле!", навели су из Парка Горанци те додали како се мајка и младунче осјећају добро.
Прве дане проводе заједно, полако се навикавајући једно на друго и на свијет око себе.
Друштво
Биљана из Ваљева тужи НАТО: Анализе потврдиле осиромашени уранијум у њеном организму
Необична боја крзна посебно је изненадила посјетиоце, који најмлађег становника Парка већ називају правим малим чудом природе.
"Овај необични малишан већ привлачи пажњу посјетилаца својом тамном бојом крзна и знатижељним погледом", поручују из Парка Горанци, додајући како природа увијек изнова зна изненадити и подсјетити нас колико су њена чуда посебна, преноси "Бљесак".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0