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Мало чудо у БиХ: Кошута донијела црно младунче на свијет

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 15:31

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Црно младунче кошуте
Фото: Screenshot

Парк Горанци код Мостара добио је новог становника. У тамошњем Зоо врту, кошута је на свијет донијела младунче потпуно црне боје, које је већ привукло пажњу посјетилаца.

"Наша кошута постала је поносна мама, а на свијет је донијела преслатко црно теле!", навели су из Парка Горанци те додали како се мајка и младунче осјећају добро.

Прве дане проводе заједно, полако се навикавајући једно на друго и на свијет око себе.

Биљана Танасијевић Вуксановић

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Необична боја крзна посебно је изненадила посјетиоце, који најмлађег становника Парка већ називају правим малим чудом природе.

"Овај необични малишан већ привлачи пажњу посјетилаца својом тамном бојом крзна и знатижељним погледом", поручују из Парка Горанци, додајући како природа увијек изнова зна изненадити и подсјетити нас колико су њена чуда посебна, преноси "Бљесак".

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Тагови :

Кошута

Црно младунче кошуте

Мостар

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