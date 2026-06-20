Коначно могу да одахну: Ови знакови улазе у најљепши период године

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двије године затезања, ћутања и одлагања сопствених потреба завршавају се тихо, без велике помпе. Ови знакови ће коначно пронаћи своју срећу.
Вага и Рибе посљедњих мјесеци носе терет који нико није ни примијетио, а сада коначно долазе до тачке у којој срећа и мир престају да буду далека жеља и постају свакодневица. Ови хороскопски знакови коначно окрећу нови лист.
Ваги је однос са другима одувијек био и благослов и проклетство, јер сте навикли да мјерите туђа расположења прије свог. У првој половини јула осјетићете како се та навика ломи, нарочито у сриједу послије подне, када један разговор који сте одлагали седмицама прође много лакше него што сте се плашили.
Не ћутите више да бисте сачували туђи мир. Реците оно што вам је на срцу, јер баш ту вам се отвара простор за унутрашњи мир какав дуго нисте осјетили.
Свијет
У судару возова погинуо машиновођа, више особа повријеђено: Тешка несрећа у Енглеској
Посао вам доноси предах, а не нове обавезе. Неко ко вам је мјесецима висио над главом најзад склања руке са вашег стола, а простор који остане иза њега испунићете оним што заиста волите.
Мир и радост код Ваге не долазе као гром из ведра неба, већ полако, дан за даном, док се вага унутар вас коначно смирује.
Рибама је ово прољеће било као пливање узводно, са осјећајем да, колико год дајете, увијек се тражи још. Током јула та струја мијења смјер.
У уторак ујутру примијетићете ситницу – поруку, гест или поглед – који ће вам вратити вјеру да нисте сами у свему што носите. Пустите сузе ако дођу, јер то је вода која одлази, а не она која вас дави.
Емотивно, Рибе улазе у период у којем стара рана престаје да пулсира на сваки додир. Особа која вас је повриједила више нема моћ да вам поквари дан.
То је тиха, дубока срећа и мир о којима се не хвали на друштвеним мрежама, али се осјете у начину на који ујутру устанете из кревета.
Вага и Рибе овог љета добијају олакшање јер тренутна констелација погодује знаковима који су предуго стављали друге на прво мјесто.
Највећи поклон овог љета није новац нити велика љубав, већ недјеља послије подне када знате да никоме ништа не дугујете. За Вагу и Рибе баш та недјеља је најслађа, јер у њој први пут чујете сопствене мисли без туђе буке.
Када вам буде лијепо, немојте одмах тражити шта је ту погрешно. Понекад мир и радост једноставно стигну јер сте их заслужили, и то је све објашњење које вам треба, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Хроника
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Тренутно на програму