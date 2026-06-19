Logo

Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 10:25

Коментари:

0
Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака
Фото: Unsplash

Љето 2026. године ће многима донијети безбрижне дане, нова познанства и прилику да се одморе од свакодневних обавеза. Али према астрологији, два хороскопска знака би се могла суочити са више изазова него што су очекивали.

То не значи да ће имати лоше љето. Напротив, ситуације које их избацују из зоне удобности могле би бити катализатор за раст и важне животне промјене. Међутим, Дјевице и Шкорпије ће морати да покажу више стрпљења, прилагодљивости и емоционалне снаге него обично у наредним месецима.

Дјевица

Дјевице ће у љето ући са дугачком листом обавеза и осјећајем да морају све држати под контролом. Док ће други уживати у спонтаности, они ће често размишљати о послу, финансијама или плановима за будућност. Управо та потреба за контролом могла би бити најисцрпљујућа за њих.

Астролози упозоравају да ће Девице морати да науче да неке ствари препусте околностима и да прихвате да не могу утицати на сваки детаљ.

У љубави су могући неспоразуми због претераног анализирања. Партнер би могао да осети да га Дјевица превише испитује или покушава да пронађе скривено значење у свакој реченици.

Слободне Дјевице би такође могле да пропусте занимљиву прилику ако траже савршенство тамо гдје га нема. Дјевице ће овог љета научити да живот не мора увијек бити савршено организован да би био лијеп.

Шкорпија

Шкорпије очекује љето интензивних емоција. Старе љубави, нерешене везе и проблеми из прошлости могли би се поново појавити баш када су помислили да су их оставили иза себе. Ово ће бити емоционално захтјевно вријеме за многе припаднике овог знака.

Шкорпије воле да имају осјећај контроле, али љето 2026. године би их могло изненадити догађајима које нису планирали.

Могући су изненадни преокрети у љубави, промене у плановима путовања или одлуке које ће морати да се донесу брже него што би желели.

Астролози верују да ће највећи изазов за Шкорпије бити да се ослободе свега што их спутава. Тек када затворе нека стара поглавља, моћи ће у потпуности да се посвете новим приликама које им се пружају.

Изазовно не значи лоше

Иако ће Дјевице и Шкорпије имати нешто захтевније љето од осталих знакова, то не значи да их очекује лоше вријеме.

Понекад су управо највећи изазови ти који доносе најважније животне лекције. Оно што их фрустрира или брине током љета, могло би се испоставити као почетак нечег много бољег до краја године.

Док други можда траже одмор, Дјевице и Шкорпије би овог љета могле да пронађу нешто много вредније - нову верзију себе.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

Занимљивости

Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

7 ч

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Ова два знака у наредних 14 дана чека финансијски препород

15 ч

0
Новац

Занимљивости

Ове знакове очекује финансијски успјех сљедеће седмице

23 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Један хороскопски знак ће данас заблистати

1 д

0

Више из рубрике

Планина

Занимљивости

Турска дала зелено свјетло! Ово би могло да рјеши једну од највећих мистерија свијета

5 ч

0
Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

Занимљивости

Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

7 ч

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Ова два знака у наредних 14 дана чека финансијски препород

15 ч

0
Новац еври

Занимљивости

Каква срећница: Четири пута добила на лутрији, згрнула милионе

18 ч

0

  • Најновије

14

37

Кир Стармер непоколебљив: "Не одустајем од кандидатуре"

14

20

Инвазија необичних морских бића: Многи мисле да су медузе

14

20

Највише руководство Српске на церемонији отварања новог објекта ПУ Источно Сарајево

13

58

Нојер свира крај послије Мундијала

13

56

Додик: Фајон из Бањалуке отишла разочарана, СНСД не стријепи од избора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима