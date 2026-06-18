Каква срећница: Четири пута добила на лутрији, згрнула милионе

Аутор:АТВ редакција
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Побиједити на лутрији једном сматра се изузетном срећом. Два пута можда би изазвало сумњу, али четири пута - то се већ граничи с немогућим.
Ипак, управо то је успјело Џоан Гинтер, чија се прича и данас описује као “статистичко чудо”. Оно што је доживјела између 1993. и 2010. године збуњује стручњаке и оставља отворено питање да ли је ријеч о срећи, стратегији или нечему трећем.
У четири наврата, бивша професорка математике освојила је импресивних 20,4 милиона долара! Без јавних наступа, без медијске помпе и гламура, Џоан је након добитака једноставно нестајала из фокуса јавности и враћала се тихом, повученом животу.
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За разлику од многих, Џоан није била “обичан” играч. Имала је докторат Универзитета Станфорд и предавала математику на колеџу у Калифорнији, што значи да је разумела статистику и вероватноћу, преноси "Мирор".
Први џекпот освојила је 1993. године, укупно 5,4 милиона долара, затим два милиона 2006. године, па три милиона 2008. године, и на крају 10 милиона 2010. године.
Два од четири добитна тикета је купила на истој бензинској станици у родном Тексасу.
Иако су постојале "тихе гласине" о могућим махинацијама, Комисија за лутрију Тексаса их је званично одбацила. Никада није пронађен доказ да је Џоан преварила систем.
Уз то, добитница никада није јавно говорила да је пронашла “рупу у систему” или некакав “специјалан образац”.
Оно што је додатно продубило мистерију, јесте њено повлачење из јавности. Одбијала је интервјуе, избјегавала медије и никада није објашњавала своје добитке, што је подстакло нагађања и теорије.
Статистичар Алан Салзберг из консултантске куће “Солт Хил Консалтинг”, сматра да објашњење не представља енигму, већ комбинацију знања и стратегије.
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“Математика лутрије није толико компликована. Не мислим да вам треба докторат“, рекао је он, одбацујући идеју о срећи или “божанској интервенцији“.
По његовој анализи, Џоан је вјероватно реинвестирала раније добитке, играла чешће и бирала игре са бољим шансама, као и мјеста са мањим бројем играча. Такав приступ, тврди он, може значајно повећати изгледе, иако и даље не гарантује успјех.
#abrohilo Sobre Joan Ginther, la misteriosa profesora de Matemáticas que ganó 28 veces la lotería. — Una pelirroja ahí ☣ (@Unatalpelirroja) April 23, 2023
Está claro que en el mundo hay personas con suerte. Algunas más, otras menos. Pero ganar más de veinte veces la lotería parece propio de una película de ficción. pic.twitter.com/zu6Vi97QCb
Ако је његова теорија тачна, “немогући низ“ Џоан Гинтер постаје мање чудо, а више екстремно дисциплинована стратегија игре.
Људи који су је познавали описују је као скромну и великодушну особу. Никада се није удавала нити имала дјецу, али је, према ријечима пријатеља, значајан дио богатства трошила помажући другима.
Плаћала је школарине, поклањала куће и дискретно рјешавала финансијске проблеме људи из свог окружења.
Њена дугогодишња пријатељица Фран Волеј присјећа се да је Џоан годинама играла исте бројеве и да је била ван земље када је освојила први добитак 1993. године.
Након тога, њихово пријатељство се продубило. Џоан је помагала Фран током студија без икакве надокнаде и касније јој асистирала приликом куповине куће.
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“Била је добра према свима. Ако би знала да је неко у финансијским проблемима, покушала би да помогне“, казала је.
Пошто је Фран 2011. године изгубила кућу у пожару, на њен рачун су, како тврди, почеле да стижу необјашњиве уплате. Џоан јој је понудила да купи и аутомобил, што је она одбила.
И поред богатства, Џоан није одавала утисак особе са парама. Носила је једноставну одјећу, дуго боравила у Шпанији и живјела без луксуза који се обично везује за милионере.
Касније се преселила у Лас Вегас, а затим се вратила у Тексас, гдје је живјела у Сан Антонију.
Преминула је у априлу 2024. године у 77. години живота. Њени комшије описали су је као ведру и омиљену особу.
“Најдивнија и најдуховитија жена у комшилуку. Недостајаће нам“, написала је својевремено Џуди Ленард.
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