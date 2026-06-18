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Каква срећница: Четири пута добила на лутрији, згрнула милионе

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 20:33

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Новац еври
Фото: pexels/Ibrahim Boran

Побиједити на лутрији једном сматра се изузетном срећом. Два пута можда би изазвало сумњу, али четири пута - то се већ граничи с немогућим.

Ипак, управо то је успјело Џоан Гинтер, чија се прича и данас описује као “статистичко чудо”. Оно што је доживјела између 1993. и 2010. године збуњује стручњаке и оставља отворено питање да ли је ријеч о срећи, стратегији или нечему трећем.

Није преварила систем

У четири наврата, бивша професорка математике освојила је импресивних 20,4 милиона долара! Без јавних наступа, без медијске помпе и гламура, Џоан је након добитака једноставно нестајала из фокуса јавности и враћала се тихом, повученом животу.

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За разлику од многих, Џоан није била “обичан” играч. Имала је докторат Универзитета Станфорд и предавала математику на колеџу у Калифорнији, што значи да је разумела статистику и вероватноћу, преноси "Мирор".

Први џекпот освојила је 1993. године, укупно 5,4 милиона долара, затим два милиона 2006. године, па три милиона 2008. године, и на крају 10 милиона 2010. године.

Два од четири добитна тикета је купила на истој бензинској станици у родном Тексасу.

Иако су постојале "тихе гласине" о могућим махинацијама, Комисија за лутрију Тексаса их је званично одбацила. Никада није пронађен доказ да је Џоан преварила систем.

Уз то, добитница никада није јавно говорила да је пронашла “рупу у систему” или некакав “специјалан образац”.

Оно што је додатно продубило мистерију, јесте њено повлачење из јавности. Одбијала је интервјуе, избјегавала медије и никада није објашњавала своје добитке, што је подстакло нагађања и теорије.

"Математика лутрије није компликована"

Статистичар Алан Салзберг из консултантске куће “Солт Хил Консалтинг”, сматра да објашњење не представља енигму, већ комбинацију знања и стратегије.

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“Математика лутрије није толико компликована. Не мислим да вам треба докторат“, рекао је он, одбацујући идеју о срећи или “божанској интервенцији“.

По његовој анализи, Џоан је вјероватно реинвестирала раније добитке, играла чешће и бирала игре са бољим шансама, као и мјеста са мањим бројем играча. Такав приступ, тврди он, може значајно повећати изгледе, иако и даље не гарантује успјех.

Ако је његова теорија тачна, “немогући низ“ Џоан Гинтер постаје мање чудо, а више екстремно дисциплинована стратегија игре.

Људи који су је познавали описују је као скромну и великодушну особу. Никада се није удавала нити имала дјецу, али је, према ријечима пријатеља, значајан дио богатства трошила помажући другима.

Плаћала је школарине, поклањала куће и дискретно рјешавала финансијске проблеме људи из свог окружења.

Њена дугогодишња пријатељица Фран Волеј присјећа се да је Џоан годинама играла исте бројеве и да је била ван земље када је освојила први добитак 1993. године.

"Била је добра према свима"

Након тога, њихово пријатељство се продубило. Џоан је помагала Фран током студија без икакве надокнаде и касније јој асистирала приликом куповине куће.

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“Била је добра према свима. Ако би знала да је неко у финансијским проблемима, покушала би да помогне“, казала је.

Пошто је Фран 2011. године изгубила кућу у пожару, на њен рачун су, како тврди, почеле да стижу необјашњиве уплате. Џоан јој је понудила да купи и аутомобил, што је она одбила.

И поред богатства, Џоан није одавала утисак особе са парама. Носила је једноставну одјећу, дуго боравила у Шпанији и живјела без луксуза који се обично везује за милионере.

Касније се преселила у Лас Вегас, а затим се вратила у Тексас, гдје је живјела у Сан Антонију.

Преминула је у априлу 2024. године у 77. години живота. Њени комшије описали су је као ведру и омиљену особу.

“Најдивнија и најдуховитија жена у комшилуку. Недостајаће нам“, написала је својевремено Џуди Ленард.

(Телеграф)

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Тагови :

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