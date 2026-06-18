Додик: Осим Српске у БиХ је све друго у политичком хаосу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска стабилна и функционише без проблема, а да је све друго у БиХ у политичком хаосу.
Додик је истакао да Република Српска побјеђује тенденције које воде ка централизацији БиХ.
Нагласио је да БиХ није суверена земља, него колонија и вјежбалиште за трећеразредне странце, те да су у њој сви народи незадовољни и треба тражити рјешења.
"Ми мислимо да сваки народ има право на своју државу. Не споримо ни муслиманима ни Хрватима да имају своју државу, али и ми Срби мислимо да треба да имамо своју државу и на томе радимо сваки дан", рекао је Додик новинарима у Градишци уочи трибине "(Гео)стратешки правац Српске".
Додик је истакао да је Република Српска годинама изложена бројним проблемима на нивоу БиХ и покушајима да се мимо Дејтонског споразума наметне надређеност заједничких институција органима Српске.
"Из таквог накарадног прилаза сада имамо пропаст спољне политике БиХ, која представља само муслиманску компоненту и шаље широм Европе и свијета лажне информације својим партнерима који то желе да чују и мисле да је то уреду", навео је Додик, преноси "Срна".
Он је додао да због тога Република Српска мора доћи у позицију да у свијету објасни своје виђење политичке ситуације у БиХ и да тренутну ситуацију објасни и грађанима Српске.
Без унутрашње стабилности, каже Додик, Република Српска не може имати никакву улогу на тренутно нестабилној глобалној политичкој сцени, а за њено позиционирање потребно и разумјети и геополитичка кретања.
"Свијет више није униполаран, него да се конституише неки нови мултиполарни свијет, са више центара моћи и одлучивања", рекао је Додик.
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