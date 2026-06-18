Logo

Додик: Осим Српске у БиХ је све друго у политичком хаосу

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 20:26

Коментари:

3
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска стабилна и функционише без проблема, а да је све друго у БиХ у политичком хаосу.

Додик је истакао да Република Српска побјеђује тенденције које воде ка централизацији БиХ.

Нагласио је да БиХ није суверена земља, него колонија и вјежбалиште за трећеразредне странце, те да су у њој сви народи незадовољни и треба тражити рјешења.

"Ми мислимо да сваки народ има право на своју државу. Не споримо ни муслиманима ни Хрватима да имају своју државу, али и ми Срби мислимо да треба да имамо своју државу и на томе радимо сваки дан", рекао је Додик новинарима у Градишци уочи трибине "(Гео)стратешки правац Српске".

Додик је истакао да је Република Српска годинама изложена бројним проблемима на нивоу БиХ и покушајима да се мимо Дејтонског споразума наметне надређеност заједничких институција органима Српске.

"Из таквог накарадног прилаза сада имамо пропаст спољне политике БиХ, која представља само муслиманску компоненту и шаље широм Европе и свијета лажне информације својим партнерима који то желе да чују и мисле да је то уреду", навео је Додик, преноси "Срна".

Он је додао да због тога Република Српска мора доћи у позицију да у свијету објасни своје виђење политичке ситуације у БиХ и да тренутну ситуацију објасни и грађанима Српске.

Без унутрашње стабилности, каже Додик, Република Српска не може имати никакву улогу на тренутно нестабилној глобалној политичкој сцени, а за њено позиционирање потребно и разумјети и геополитичка кретања.

"Свијет више није униполаран, него да се конституише неки нови мултиполарни свијет, са више центара моћи и одлучивања", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Градишка

Република Српска

Босна и Херцеговина

Коментари (3)

Више из рубрике

Новац

БиХ

Парламентарцима у ФБиХ исплаћен регрес већи него што је загарантована пензија

3 ч

0
Андреј Пленковић

БиХ

''У току консултације о резолуцији којом се тражи посебна изборна јединица за Хрвате у БиХ''

3 ч

0
ИДДЕЕА

БиХ

ИДДЕА добила трајну забрану на обраду личних података

4 ч

0
ЦИК изабрано набављача скенера

БиХ

ЦИК овјерио 29 коалиција

6 ч

0

  • Најновије

22

06

Грађани БиХ се дигли против Северине због болесно великих пара

21

52

Милица Тодоровић разњежила јавност ријечима о сину: ''Кад ми се насмије, могу да цркнем''

21

48

На мети чак 217 апликација: Рокарола може да вас опељеши

21

36

Трамп: Очекујем потпуни прекид ватре на Блиском истоку, укључујући и у Либану

21

32

Нема везе с фудбалом: Породица открила зашто је Меси плакао

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима