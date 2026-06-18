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Парламентарцима у ФБиХ исплаћен регрес већи него што је загарантована пензија

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:41

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Посланицима, делегатима, савјетницима и свим осталим буџетским корисницима на нивоу ФБиХ исплаћен је регрес за 2026. годину у износу од 835,50 КМ.

Износ регреса утврђен је на основу 50 одсто просјечне нето плате у ФБиХ према посљедњим подацима Федералног завода за статистику, а већи је и од загарантоване пензије у Федерацији која тренутно износи 795,74 КМ.

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“Свим запосленицима, посланицима и савјетницима као и свим буџетским корисницима на нивоу ФБиХ исплаћен је регрес у висини од 50 одсто просјечне нето плате исплаћене у Федерацији према посљедњем објављеном статистичком податку Федералног завода за статистику односно у износу од 835,50 КМ”, рекла је Биљана Андрић из Кабинета замјеника предсједавајућег у Представничком дому Парламента ФБиХ за "Фактор".

Како је потврђено из Парламента ФБиХ, право на регрес остварили су сви запосленици који се финансирају из федералног буџета.

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Подсјетимо, крајем прошле године повећана је основица за обрачун плата са 480 на 540 КМ, што је донијело и веће плате федералним парламентарцима. Тако основна плата посланика и делегата сада износи 4.212 КМ, док предсједавајући домова примају више од 5.200 КМ основне плате.

Исплата регреса долази у периоду када Представнички дом Парламента ФБиХ већ дуже од три мјесеца није одржао редовну сједницу, иако би према плану рада сједнице требале бити одржаване сваког мјесеца.

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Тагови :

Регрес

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