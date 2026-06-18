''У току консултације о резолуцији којом се тражи посебна изборна јединица за Хрвате у БиХ''

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски премијер Андреј Пленковић рекао је данас да са коалиционим партнером Домовинским покретом води консултације о коначном тексту резолуције којом се тражи да Хрвати у БиХ имају своју изборну јединицу.
"На задњем састанку коалиције смо договорили да, када колеге заврше свој нацрт резолуције, обаве консултације са министром Горданом Грлићем Радманом, у чијој је надлежности спољна и европска политика, па тако и односи са сусједима", рекао је Пленковић новинарима у Бриселу.
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Он је навео да су консултације у току и да ће се видјети како ће изгледати коначна верзија резолуције о оснаживању положаја Хрвата у БиХ коју предлаже Домовински покрет.
Из Домовинског покрета јуче је саопштено да одбацују као неутемељене примједбе да Хрватска не треба да се мијеша у унутрашња питања сусједне државе, преноси "Срна".
"Хрватска није само потписница Вашингтонског и Дејтонског споразума, већ има уставну и политичку одговорност према Хрватима у БиХ", навели су из Домовинског покрета.
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Резолуцијом Домовинског покрета предвиђено је, између осталог, да Хрватски сабор позове Владу на кориштење свих расположивих механизама у ЕУ и међународним организацијама, укључујући и право вета, како би се "подстакле корисне и спријечиле штетне иницијативе у заштити интереса Хрвата у БиХ".
Осим тога, најоштрије се осуђују сви позиви на изборни инжењеринг, посебно у смислу организованог прегласавања Хрвата при избору хрватског члана Предсједништва БиХ, делегата у Парламентарној скупштини и другим тијелима.
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