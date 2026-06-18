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''У току консултације о резолуцији којом се тражи посебна изборна јединица за Хрвате у БиХ''

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:35

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Андреј Пленковић
Фото: Таnjug/NIKOLA BLAŽEKOVIĆ

Хрватски премијер Андреј Пленковић рекао је данас да са коалиционим партнером Домовинским покретом води консултације о коначном тексту резолуције којом се тражи да Хрвати у БиХ имају своју изборну јединицу.

"На задњем састанку коалиције смо договорили да, када колеге заврше свој нацрт резолуције, обаве консултације са министром Горданом Грлићем Радманом, у чијој је надлежности спољна и европска политика, па тако и односи са сусједима", рекао је Пленковић новинарима у Бриселу.

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Он је навео да су консултације у току и да ће се видјети како ће изгледати коначна верзија резолуције о оснаживању положаја Хрвата у БиХ коју предлаже Домовински покрет.

Из Домовинског покрета јуче је саопштено да одбацују као неутемељене примједбе да Хрватска не треба да се мијеша у унутрашња питања сусједне државе, преноси "Срна".

"Хрватска није само потписница Вашингтонског и Дејтонског споразума, већ има уставну и политичку одговорност према Хрватима у БиХ", навели су из Домовинског покрета.

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Резолуцијом Домовинског покрета предвиђено је, између осталог, да Хрватски сабор позове Владу на кориштење свих расположивих механизама у ЕУ и међународним организацијама, укључујући и право вета, како би се "подстакле корисне и спријечиле штетне иницијативе у заштити интереса Хрвата у БиХ".

Осим тога, најоштрије се осуђују сви позиви на изборни инжењеринг, посебно у смислу организованог прегласавања Хрвата при избору хрватског члана Предсједништва БиХ, делегата у Парламентарној скупштини и другим тијелима.

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Тагови :

Андреј Пленковић

Хрватска

Хрвати

Босна и Херцеговина

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