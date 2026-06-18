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Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:25

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Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ
Фото: АТВ

Из Федералног хидрометеоролошког завода данас је објављена средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за период од наредних 14 дана, до 3. јула 2026.

Навели су да се данас у Босни и Херцеговини у послијеподневним сатима очекују слабији локални пљускови, понегдје праћени грмљавином.

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Већ од сутра изгледан је стабилнији и сунчанији период, уз натпросјечно високе температуре. Од 21. до 23. јуна само у Босни постоји мала вјероватноћа за понеки локални пљусак, посебно на крајњем истоку и у централним предјелима.

Након 23. јуна, до краја прогнозираног периода, очекују се изражени љетни услови, уз претежно сунчано и суво вријеме, те врло високе, крајем јуна и почетком јула локално и екстремно високе температуре.

До 24. јуна прогнозиране минималне температуре у Босни кретаће се од 13 до 18, а у Херцеговини од 16 до 21 степен. Максималне дневне температуре у Босни очекују се до 32, а у Херцеговини до 36 степени.

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Од 25. јуна до краја прогнозираног периода изгледне су високе вриједности температура. Јутарње температуре у Босни кретаће се од 16 до 21, а у Херцеговини од 18 до 24 степена. Максималне дневне температуре у Босни очекују се до 34, а у Херцеговини до 38 степени.

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