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Мушкарац преминуо док је копао септичку јаму: Ужас у Србији

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:24

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Мушкарац из Бечмена преминуо је данас око 15.30 сати док је копао септичку јаму.

Како наводи Блиц, трагедија се догодила у дворишту његове породичне куће.

"Док је копао септичку јаму њему је позлило и преминуо је" каже извор поменутог портала.

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На лице мјеста изашла је екипа Хитне помоћи која је могла само да констатује смрт мушкарца из Бечмена.

О трагичној смрти обавијештене су надлежне институције.

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Тагови :

Србија

септичка јама

преминуо мушкарац

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