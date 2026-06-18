Мушкарац преминуо док је копао септичку јаму: Ужас у Србији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац из Бечмена преминуо је данас око 15.30 сати док је копао септичку јаму.
Како наводи Блиц, трагедија се догодила у дворишту његове породичне куће.
"Док је копао септичку јаму њему је позлило и преминуо је" каже извор поменутог портала.
Хроника
Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''
На лице мјеста изашла је екипа Хитне помоћи која је могла само да констатује смрт мушкарца из Бечмена.
О трагичној смрти обавијештене су надлежне институције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
БиХ
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
19
30
19
26
19
24
19
20
19
15
Тренутно на програму