Откривено гдје је дјечак убица из Рибникара и шта се дешава с њим

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током изрицања пресуде Миљани и Владимиру Кецмановић, судија је у образложењу открио гдје је дјечак убица из "Рибникара" и шта се с њим дешава.
Образлажући пресуду којом су Владимир и Миљана Кецмановићи данас осуђени на укупно 17 година и пет месеци затвора за кривична дјела тешко кривично дјело против опште сигурности и запуштање и занемаравиње малољетног лица, Виши суд у Београду је навео "да се малолетни убица од дана извршења масакра у ОШ "Владислав Рибникар" налази у психијатријској установи, гдје нема контакт ни са ким осим са љекарима и полицијским службеницима који га чувају".
Свијет
Лавров: Русија ће одговорити на украјинске нападе
"Током боравка у психијатријској установи научио је да показује емоције, почео је да вјерује у Бога и затражио да се исповједи. Рекао је и да му је сада јасно због чега му је отац говорио да друговима не прича да одлази у стрељану. Навео је да се данас осјећа зрелије и да сада умије да разумије и објасни емоције", образложио је судија.
Суд је затим образложио да је, према утврђеном чињеничном стању, један од мотива за извршење масакра био осјећај одбачености који је малољетник носио годинама.
"Тај осјећај имао је још током шестог и седмог разреда основне школе. Његовој мајци било је најважније да буде најбољи, а њено незадовољство снажно је утицало на њега. Суд је навео и да је малољетник желио да буде психопата, као и да је изјавио да је престао да буде срећан", речено је данас у судници и додато:
"Током свједочења у поступку против родитеља, малољетник је рекао да би волио да су његови родитељи на вријеме увидјели шта се са њим дешава и да су га спријечили. Доказано је да је малољетни убица био психички запуштен, али не и неурачунљив".
Сцена
Несрећник болестан од зла: Карлеуша послала јасну поруку Конаковићу
Подсјетимо, малољетном масовном убици не може да се суди за злочин који је починио 3. маја 2023. године у ОШ "Владислав Рибникар" на Врачару, коју је и сам похађао, пошто у вријеме извршења кривичног дјела није имао навршених 14 година.
У масакру у "Рибникару" убијено је 10 ученика и школски чувар.
Подсјећамо, суд је осудио родитеље дјечака на затворске казне. Миљана Кецмановић осуђена је на двије године и 11 мјесеци затвора, а Владимир Кецмановић на 14 година и шест мјесеци затвора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму
15:00
Загонетни случајеви доктора Блејка СЕ04 ЕП02 (12+, Р)
серијски програм
15:50
Крваво цвијеће С03 ЕП55 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
јутарњи програм
17:10
Центар дана
лајфстајл
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести