Пресуђени Кецмановићи!

Аутор:АТВ редакција
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Миљана Кецмановић осуђена је на двије године и 11 мјесеци затвора, а Владимир Кецмановић на 14 година и шест мјесеци затвора.
Виши суд у Београду данас је објавио другу првостепену пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака који је 3. маја 2023. године у Основној школи "Владислав Рибникар" убио девет вршњака и чувара те школе и ранио још шест особа, пише Телеграф.
Миљана Кецмановић стигла је у Виши суд у Београду, док се Владимир Кецмановић налази у притвору од хапшења и он је спроведен у судницу.
У Палату правде стигли су и чланови породица убијених и рањених, који у овом поступку имају статус оштећених.
На изрицање пресуде дошла је и рањена наставница историје Татјана Стевановић, која је стигла на штакама.
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На ову пресуду одбрана и тужилаштво имају право да уложе жалбе.
Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић у завршној ријечи предложио је суду да Кецмановиће осуди на максималне казне затвора. За Владимира Кецмановића предложио је јединствену казну затвора од 14 година и 11 мјесеци, а за Миљану Кецмановић казну затвора од три године.
Са друге стране, одбрана је тражила ослобађајуће пресуде, наводећи да нису доказани наводи оптужног акта, односно да нема доказа да су окривљени извршили кривична дјела која им се стављају на терет.
Завршне ријечи су на претходном суђењу изнијели пуномоћници оштећених и сами оштећени, чланови породица убијених.
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Мајке убијене дјеце и сестра убијеног школског чувара истакле су значај ове пресуде, наводећи да она није борба да се врати прошлост, већ да се спаси будућност.
Оштећени су сагласни да су Кецмановићи криви и да треба да буду осуђени.
Ово суђење се понављало зато што је Апелациони суд у Београду укинуо првостепену пресуду којом су Кецмановићи били осуђени на вишегодишње казне и наложио да се суђење понови.
Владимир Кецмановић је првостепеном пресудом за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности био осуђен на казну затвора од 14 и по година, док је његова супруга Миљана Кецмановић, за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица, била осуђена на казну затвора од три године.
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Дјечак К. К, који у вријеме извршења овог злочина није имао навршених 14 година, па самим тим није кривично одговоран, пуцао је на своје другаре из два очева пиштоља која је узео из сефа 1. маја 2023. године.
Потом их је два дана касније ставио у свој ранац, отишао у школу и током првог часа убио девет ученика и чувара школе, а ранио још петоро дјеце и наставницу историје.
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