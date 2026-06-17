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Породица генерала Павковића тужи НАТО

Аутор:

АТВ
17.06.2026 22:55

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Породица генерала Павковића тужи НАТО
Фото: Printscreen/Balkan info

Породица преминулог генерала Небојше Павковића поднијеће у петак Другом основном суду у Београду тужбу против НАТО.

Тужба се подноси јер је његова смрт, како наводе, директна посљедица изложености осиромашеном уранијуму током агресије 1999. године на СРЈ.

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"Лабораторијска анализа која је прошле године спроведена у акредитованој италијанској лабораторији потврдила је у ткиву генерала Павковића присуство уранијума и више токсичних метала у драматично повишеним концентрацијама, што је директна посљедица НАТО бомбардовања. Генерал Павковић је добио два канцера - штитасте жлијезде и панкреаса, а управо појава два или више канцера истовремено је типичан рукопис осиромашеног уранијума. Таква идентична пракса забиљежена је и код италијанских војника који су боравили на Косову и Метохији. Он се као командант Треће армије Војске Југославије кретао по цијелом КиМ и због тога је био изложен екстремној контаминацији", каже за "Курир" адвокат породице Срђан Алексић и додаје:

"Према истраживањима престижног Универзитета у Берклију, количина и концентрација контаминације на мјестима гдје је бачен осиромашени уранијум на Косову и Метохији је чак 300 пута већа од количине и контаминације у Хирошими и Нагасакију! То је свјесно затрован простор, а полураспад овог материјала траје чак 4,5 милијарди година!".

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Алексић истиче да тужба има око 1.000 страница с материјалним и научним доказима и детаљним анализама.

"У туморском ткиву Павковића детектован је уранијум (У-238) у концентрацији од 23,80 микрограма по килограму ткива, а знатно изнад дозвољених граница нађени су и други тешки метали који доказано изазивају канцер. Италијански судови су до сада донијели преко 550 правоснажних пресуда у корист својих војника који су обољели након мисије на Косову. Ми користимо исту методологију и исте медицинске доказе", објашњава и додаје да се НАТО често позива на имунитет, али да у овом случају не могу да га имају.

"То би директно супротно Уставу Републике Србије, али и Европској повељи за заштиту људских права у Стразбуру. Ако некој међународној организацији дате имунитет за оваква дјела, ви аутоматски остављате грађане без икакве судске заштите, што је правно недопустиво. Према међународним повељама, нико не може да има имунитет од убијања људи! Ниједна држава, нити једна међународна организација не може бити заштићена од одговорности за убијање и за трајно загађење животне средине", објашњава адвокат.

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Алексић каже да тужбу против НАТО подноси пред нашим судом, јер сматра да Србија и наш правосудни систем имају и право и дужност да осуде НАТО.

"Спремни смо да ово питање потегнемо до Стразбура пред Европским судом за људска права, али и пред Европским судом правде у Луксембургу, с обзиром на то да је ријеч о бруталном загађењу животне средине, а Србија се налази у поступку придруживања ЕУ".

У случају да суд пресуди у корист Павковићеве породице, Алексић подсјећа да постоје правни механизми који омогућавају наплату штете.

"Бечка конвенција обавезује државе када су у питању пресуде донијете у другим земљама. С обзиром на то да НАТО има сва својства правног лица - има своје сједиште, јасну организацију, органе и сопствени фонд, био би у обавези да према пресуди и поступи".

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Подсјетимо, ткиво које је послато на анализу у Италију потиче из биопсије која је на Војномедицинској академији (ВМА) урађена још прије 20 година! На захтјев генералове кћерке Марије, ови сачувани узорци су 15. септембра прошле године послати у реномирану италијанску лабораторију "Кимика и Амбијенте", која поседује ИСО 9001 сертификат и лиценцирана је од министарства здравља Италије. Налаз ове лабораторије данас представља кључни и преломни доказ у историјској правној бици против Сјеверноатлантске алијансе.

Шта је пронађено у ткиву генерала

  • Уранијум 23,80 µг/кг (уобичајене вредности у меком ткиву: 0,1-2 µг/кг). Више од 100 пута изнад максималне нормалне вриједности за мека ткива. Овако висока концентрација указује на значајно излагање осиромашеном уранијуму.
  • Алуминијум 24.682 µг/кг (уобичајене вриједности: 200- .000 µг/кг). Екстремно повишен, 20 до 100 пута изнад уобичајених концентрација у серуму или јетри. Одговара тровању алуминијумом.
  • Кадмијум 4.221 µг/кг (уобичајене вредности око 1.000-2.000 µг/кг за јетру, знатно ниже за крв и мишиће). Ако је узорак из мишића или крви, ово је 100 до 400 пута изнад нормале. Без податка о ткиву тешко је проценити, али у сваком случају веома високо за већину ткива.
  • Бакар 4.370 µг/кг (уобичајене вриједности од 3.000 до 5.000 µг/кг за мека ткива). У серуму би био три до пет пута виши од нормале (хиперкупремија), док је за јетру или мишић у границама нормале.
  • Манган 6.368 µг/кг (уобичајене вриједности од 1.000 до 1.500 µг/кг). Од два до десет пута изнад нормалних вриједности за јетру и бубрег, а више стотина пута изнад за крв.
  • Гвожђе 305.100 µг/кг (уобичајене вриједности од 100.000 до 300.000 µг/кг). Нешто изнад границе нормале за јетру, не делује патолошки.
  • Цинк 159.158 µг/кг (уобичајене вриједности од 40.000 до 70.000 µг/кг). Од два до три пута више од нормале за јетру и мишић.

"Вријеме је да бранимо отаџбину, ако нисмо спремни - можда и не заслужујемо да је имамо"

Уочи НАТО агресије генерал Небојша Павковић је одржао говор који је ушао у историју.

"Ми, припадници Треће армије, потпуно смо опредијељени да бранимо нашу земљу без обзира на то о ком се противнику ради, имајући у виду оно што смо у нашој заклетви дали, не жалећи да у тој борби дамо и свој живот. Према томе, нас не занима који је противник у питању. Ми знамо да имамо једну отаџбину и да је сада вријеме да је бранимо, јер смо се опредијелили за то, и ако је сада изгубимо, никада је нећемо имати. А ако нисмо спремни да је одбранимо, онда можда и не заслужујемо да је имамо", рекао је тада.

Разматра се и тужба против Финске

Поред тужбе против НАТО, правни тим у договору с породицом разматра и покретање међународног поступка против Финске, гдје је генерал Небојша Павковић служио казну.

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"Сматрамо да због здравственог стања није требало да буде у затвору, а да су услови и недостатак адекватне медицинске неге додатно погоршали његово стање. Нису му обезбиједили одговарајуће лечење, нити могућност да се лијечи у својој земљи", наводи адвокат Срђан Алексић.

Подсјетимо, Павковић је правоснажно осуђен на 22 године затвора, а пуштен је из затвора непосредно пред смрт.

(Курир)

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Тагови :

Небојша Павковић

Генерал Небојша Павковић

Тужба против НАТО

НАТО агресија СРЈ

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