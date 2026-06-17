Млади Пољак нестао без трага одмах по повратку са пута у БиХ

Аутор:АТВ
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Нестанак младог Пољака Патрика Зјобра (26), који годинама живи и ради у Бечу, претворио се у праву полицијску загонетку која данима држи у неизвјесности његову породицу и пријатеље.
Већ више од десет дана Патрику се губи сваки траг, а полицијска истрага сада води ка неочекиваном путовању у Босну и Херцеговину.
Патрик је посљедњи пут виђен 5. јуна 2026. године у области Зикардсбурггасе у 10. бечком округу. Према ријечима блиских пријатеља, младић је прије нестанка споменуо план за дводневни радни ангажман у Босни и Херцеговини, на који је требало да отпутује у друштву држављанина БиХ.
Управо је тај држављанин БиХ тренутно у фокусу истраге. Бечка полиција га је саслушала, а он тврди да су заиста боравили у БиХ, те да су се потом заједно вратили у аустријску пријестоницу. Међутим, појављује се велики проблем: не постоје независни свједоци који би потврдили да је Патрик уопште стигао назад у Беч.
Породицу посебно плаши чињеница да је Патрик потпуно прекинуо све контакте. Његов мобилни телефон је искључен или недоступан, а полицијски увид у његов стан у Бечу открива језиву слику – сви лични предмети су остали нетакнути. Младић се није вратио кући, а није се јавио ни најближима, што је за њега потпуно неуобичајено понашање.
Породица несталог младића сматра да је ријеч о хитном случају, те да је Патриков живот озбиљно угрожен. У очајничком покушају да дођу до истине, јавно су упутили апел свим грађанима:
„Тражимо било какву информацију о особама које су након 6. јуна имале контакт са Патриком или знају нешто о његовом кретању. За корисне информације које воде до његовог проналаска, обезбијеђена је новчана награда.“
Бечка полиција је преко медија упутила хитан апел грађанима. Свако ко има сазнања о Патрику Зјобру моли се да одмах контактира најближу полицијску станицу, јер сваки минут у оваквој ситуацији може бити пресудан, преноси Хојте.
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