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Трамп: Неправедно да Иран нема балистичке ракете, а други их имају

Аутор:

АТВ
17.06.2026 22:11

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предсједник САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би било неправедно да Иран не посједује балистичке ракете ако их имају друге земље.

"Ако их друге земље имају, мало је неправедно да их они немају. Ако говоримо о Саудијској Арабији и Катару, а сви они имају нешто, рекао бих да је у реду да то буде у релативној пропорцији", рекао је Трамп новинарима у Паризу.

Он је додао да ће се војска САД задржати у Персијском заливу неко вријеме, након што је Вашингтон постигао договор са Техераном о окончању готово четворомјесечног сукоба у региону, преноси Срна.

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Тагови :

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