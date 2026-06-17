Трамп: Неправедно да Иран нема балистичке ракете, а други их имају

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би било неправедно да Иран не посједује балистичке ракете ако их имају друге земље.
"Ако их друге земље имају, мало је неправедно да их они немају. Ако говоримо о Саудијској Арабији и Катару, а сви они имају нешто, рекао бих да је у реду да то буде у релативној пропорцији", рекао је Трамп новинарима у Паризу.
Он је додао да ће се војска САД задржати у Персијском заливу неко вријеме, након што је Вашингтон постигао договор са Техераном о окончању готово четворомјесечног сукоба у региону, преноси Срна.
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