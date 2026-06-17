Аутор:АТВ
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Њемачка полиција покренула је истрагу након што је у аутомобилу у граду Шорндорфу, недалеко од Штутгарта, пронађено беживотно тијело дјетета.
Према саопштењу полиције, дијете је пронађено око 14.30 часова у близини спортског центра Ремс и алпинистичког центра ДАВ, а упркос брзој реакцији хитних служби није га било могуће реанимирати.
За сада нису објављени подаци о узрасту дјетета нити околностима под којима је дошло до трагедије.
Истражиоци тренутно прикупљају доказе и утврђују све чињенице везане за случај, док полиција није износила додатне информације о могућим узроцима смрти.
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Слични случајеви током љетних мјесеци често скрећу пажњу на опасности које пријете дјеци остављеној у затвореним возилима, гдје температура може веома брзо достићи животно угрожавајући ниво.
Град Шорндорф налази се у покрајини Баден-Виртемберг, око 30 километара источно од Штутгарта, и има приближно 42.000 становника, преносе Независне.
Више детаља о овом случају очекује се након завршетка полицијске истраге и обдукције, наводи "н-тв".
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