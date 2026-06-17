Logo

Ужас у Њемачкој: Тијело д‌јетета пронађено у ауту

Аутор:

АТВ
17.06.2026 20:42

Коментари:

0
Њемачко полицијско возило на улици.
Фото: Pexels/Niklas Jeromin

Њемачка полиција покренула је истрагу након што је у аутомобилу у граду Шорндорфу, недалеко од Штутгарта, пронађено беживотно тијело д‌јетета.

Према саопштењу полиције, дијете је пронађено око 14.30 часова у близини спортског центра Ремс и алпинистичког центра ДАВ, а упркос брзој реакцији хитних служби није га било могуће реанимирати.

За сада нису објављени подаци о узрасту д‌јетета нити околностима под којима је дошло до трагедије.

Чекају се резултати истраге

Истражиоци тренутно прикупљају доказе и утврђују све чињенице везане за случај, док полиција није износила додатне информације о могућим узроцима смрти.

Полиција

Градови и општине

Ко је изазвао тучу у Дому младих?

Слични случајеви током љетних мјесеци често скрећу пажњу на опасности које пријете д‌јеци остављеној у затвореним возилима, гд‌је температура може веома брзо достићи животно угрожавајући ниво.

Град Шорндорф налази се у покрајини Баден-Виртемберг, око 30 километара источно од Штутгарта, и има приближно 42.000 становника, преносе Независне.

Више детаља о овом случају очекује се након завршетка полицијске истраге и обдукције, наводи "н-тв".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Дијете

Њемачка

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник САД-а

Свијет

Трамп најавио наставак удара на Иран: Враћамо се ако се то не уради

2 ч

0
Пиштољ, оружје

Свијет

Плаћени убица три дана пратио Србина по Барселони: Пуцао му у потиљак

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин наредио хитно преузимање мјера

3 ч

0
Захарова загмила: Свијет да реагује!

Свијет

Захарова загмила: Свијет да реагује!

4 ч

0

  • Најновије

22

00

Нада у борби против Алцхајмера: Кључ за лијечење није у мозгу, већ јетри?

21

52

Самара из Круга преминула у 35. години: Свијет у шоку због трагичног одласка звијезде

21

51

Преминула Лидија Манић

21

50

Вишковић: Не заустављамо се - Српска ушла у снажан инвестициони циклус

21

41

На д‌јечијем игралишту ножем усмртио супругу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима