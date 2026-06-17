Плаћени убица три дана пратио Србина по Барселони: Пуцао му у потиљак

Аутор:АТВ
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Србин који је прије осам дана ликвидиран у центру Барселоне, идентификован је као Кристијан А. (45) из Београда.
Како преносе шпански медији најновије детаље из истраге, он је праћен тачно три дана прије него што је плаћени убица испалио смртоносни хитац у њега. Како наводе шпански медији, мушкарац се у тренутку убиства враћао са тренинга.
Каталонска полиција је утврдила да је убица три дана активно пратио мету, и то на основу детаљних анализа снимака са сигурносних камера са зграда и локала у Улици Балмес, у којој се злочин догодио, али и оних које се налазе око стана убијеног Србина - наводе локални медији и додају:
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Утврђено је да је жртва три дана заредом у готово исто вријеме долазила у теретану близу мјеста убиства, што је егзекутору омогућило да прецизно мапира његово кретање и изабере идеалан тренутак за напад.
Како даље наводе, убица је кобног јутра, 10. јуна, више од сат времена стајао у близини теретане, глумећи пролазника, и чекао да се Србин појави са тренинга.
"Камере показују и да је убица претходних дана био у Улици Балмес са истом бициклистичком кацигом коју је носио и на дан убиства, а коју је током бјега бацио у канту заједно са пиштољем и мобилним телефоном. Инспектори су током увиђаја пронашли кацигу, пиштољ и телефон и ти предмети су послати на вјештачење и ДНК анализу. Стручњаци покушавају да извуку податке из телефона, како би видјели с ким је убица био у контакту", објашњавају извори медија из Барселоне.
Оно што је шокирало истражитеље је чињеница да убица није носио маску и да се убиство догодило испред станице полиције.
Камере су снимиле лице егзекутора. Кацигу је носио на глави само док је осматрао жртву, а док је пуцао, скинуо је кацигу - наводе. Истражитељи су успјели да скину неколико "чистих" фотографија починиоца, на којима се јасно види његово лице.
Вјерује се да је убица плаћеник и да је странац, односно да је у Барселону послат са Балкана. Његова фотографија је хитно послата Европолу и Интерполу, као и полицијама других европских земаља ради идентификације - наглашавају извори.
Подсјетимо, убица који је био обучен у бермуде и беж мајицу, са торбом преко рамена, пришао је жртви с леђа и испалио му хитац у потиљак.
Када је мушкарац пао, нанишанио га је директно у главу, али није опет пуцао, највјероватније јер је видио да је жртва већ мртва - подсјећају извори.
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Идентификација убијеног одвијала се отежано, пошто је он имао неколико фалсификованих докумената са лажним именима, а међу пасошима које је користио нађен је и пасош једне латиноамеричке државе.
Због тога се у једном моменту сумњало да је убијени брат ирског фудбалера, чији нестанак је породица пријавила 10. јуна наводећи да је боравио у Барселони. Брат фудбалера из Ирске је, иначе, повезан са кинахан картелом који сарађује и са кавачким кланом. Међутим, када су шпански истражитељи послали отиске прстију убијеног у Европолову базу, утврђено је да се ради о држављанину Србије за којим је Белгија расписала потјерницу - подсјећају извори.
Убијени Србин Кристијан А. налазио се на потјерници Белгије због сумње да је учествовао у шверцу великих количина кокаина из Јужне Америке у Европу. Како су навели белгијски медији, убијени је био високопозиционирани припадник балканског картела.
Био је задужен за "извлачење" дроге из луке Антверпен. Имао је важну улогу у балканском картелу и био им је један од кључних играча - пишу белгијски медији.
Како наводе, у Барселони се скривао од потјернице и био је изузетно опрезан.
Убијени Србин је живио у изнајмљеном луксузном пентхаусу који је за њега изнајмила друга особа. Кроз Барселону се жртва кретала искључиво пјешице или таксијем - наводе медији.
(Курир)
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