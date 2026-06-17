Венс о Трамповим плановима за Иран: Не жели...

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп не жели наставак бомбардовања Ирана, нити да гурне ирански народ у биједу, већ да осигура да Исламска Република не посједује нуклеарно оружје, изјавио је потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс.
"Мислим да има људи који само желе да се бомбардовање настави, без обзира на то да ли се тиме постиже било шта за Американце. То није оно што предсједник покушава да уради", рекао је Венс Си-Би-Ес њузу.
Он је додао да САД желе да текст меморандума о разумијевању са Ираном буде објављен касније током дана, а најкасније сутра.
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Венс је рекао да се објављивање текста одгађа на захтјев катарских и пакистанских посредника, због разних дипломатских протокола.
/СРНА/
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