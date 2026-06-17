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Венс о Трамповим плановима за Иран: Не жели...

Аутор:

АТВ
17.06.2026 16:12

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Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Амерички предсједник Доналд Трамп не жели наставак бомбардовања Ирана, нити да гурне ирански народ у биједу, већ да осигура да Исламска Република не посједује нуклеарно оружје, изјавио је потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс.

"Мислим да има људи који само желе да се бомбардовање настави, без обзира на то да ли се тиме постиже било шта за Американце. То није оно што предсједник покушава да уради", рекао је Венс Си-Би-Ес њузу.

Он је додао да САД желе да текст меморандума о разумијевању са Ираном буде објављен касније током дана, а најкасније сутра.

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Венс је рекао да се објављивање текста одгађа на захтјев катарских и пакистанских посредника, због разних дипломатских протокола.

/СРНА/

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Тагови :

Доналд Трамп

Џеј Ди Венс

Америка

Иран

Иран Америка преговори

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