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Песков: Москва није добила никакав позив Кијева

Аутор:

АТВ
17.06.2026 15:20

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Москва није добила никакав позив Кијева за разговоре на маргинама самита Г7 у Француској, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је рекао на конференцији за новинаре да је и даље на снази понуда Москве да Зеленски дође у руску пријестоницу на одговорне и озбиљне преговоре о окончању сукоба.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оптужио је Зеленског да се бави театралном "дипломатијом преко мегафона", која се своди искључиво на јавне наступе и саопштења.

"Он је навикао да игра за публику, а и да свира клавир", додао је Лавров, алудирајући на комичарски скеч из глумачке каријере украјинског предсједника.

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Зеленски је у више наврата изјавио да је за њега посјета Москви немогућа.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Кијев

Москва

самит Г7

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