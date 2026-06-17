Песков: Москва није добила никакав позив Кијева

Аутор:АТВ
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Москва није добила никакав позив Кијева за разговоре на маргинама самита Г7 у Француској, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је рекао на конференцији за новинаре да је и даље на снази понуда Москве да Зеленски дође у руску пријестоницу на одговорне и озбиљне преговоре о окончању сукоба.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оптужио је Зеленског да се бави театралном "дипломатијом преко мегафона", која се своди искључиво на јавне наступе и саопштења.
"Он је навикао да игра за публику, а и да свира клавир", додао је Лавров, алудирајући на комичарски скеч из глумачке каријере украјинског предсједника.
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Зеленски је у више наврата изјавио да је за њега посјета Москви немогућа.
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