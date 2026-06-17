Logo

Погођен аутобус пун дјеце - ФОТО

Аутор:

АТВ
17.06.2026 15:02

Коментари:

0
Уништен аутобус
Фото: Ilustracija/Pexels/Photo by Hans Eiskonen

Бјелорусија је затражила од Кијева детаљно објашњење у вези са нападом на аутобус са дјецом која су путовала у Русију на одмор, саопштило је Министарство спољних послова те земље.

У бјелоруском Министарству су истакли за напад сматрају да је нови акт тероризма против цивила.

"Сматрамо да се ради о још једном акту тероризма против цивила", рекао је прес секретар Министарства Руслан Варанков.

Подсјетимо, губернатор Брјанске области Јегор Ковљачук је саопштио су украјинске снагом извеле удар дроном на аутобус у којем су се налазила дјеца из Белорусије.

Ријеч је о члановима фудбалског клуба који су путовали у Геленџик на одмор.

Погинула је једна жена у пратњи дјеце, а шесторо дјеце је рањено.

Огласила се и званична Москва, саопштењем портпарола Министарства спољних послова Русије Марије Захарове, која је такође украјински напад на аутобус са бјелоруским дјечијим фудбалским тимом окарактерисала као "терористички напад Кијева".

"Ово је још један терористички напад кијевског режима, који лови цивиле, а посебно дјецу", истакла је Захарова, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бјелорусија

Украјина

Русија

Александар Лукашенко

Коментари (0)

Више из рубрике

Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Свијет

Шокантно: Пар ухваћен како води љубав у џамији

2 ч

0
Џефри Епстин

Свијет

Медији: Епстин покушао да се убије најмање три пута у затвору

4 ч

0
Мерц: Европа спремна за преговоре са Русијом

Свијет

Мерц: Европа спремна за преговоре са Русијом

6 ч

0
Људи се враћају у своје село након објаве почетног споразума о прекиду ватре између Сједињених Држава и Ирана, излазе из џамије након што су примили залихе хране у граду Набатије, на југу Либана, у уторак, 16. јуна 2026.

Свијет

САД и Иран пред потписивањем споразума: Нови напади Израела на југ Либана могућ камен спотицања

8 ч

0

  • Најновије

15

25

Фоча наградила најбоље: 117 ученика и спортиста добило бесплатне улазнице

15

20

Песков: Москва није добила никакав позив Кијева

15

18

Два удеса у неколико метара на брзом путу код Бањалуке - колапс у саобраћају

15

16

Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

15

13

Народна скупштина усвојила ребаланс буџета и скраћење приправничког стажа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима