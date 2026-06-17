Погођен аутобус пун дјеце - ФОТО

Аутор:АТВ
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Бјелорусија је затражила од Кијева детаљно објашњење у вези са нападом на аутобус са дјецом која су путовала у Русију на одмор, саопштило је Министарство спољних послова те земље.
У бјелоруском Министарству су истакли за напад сматрају да је нови акт тероризма против цивила.
"Сматрамо да се ради о још једном акту тероризма против цивила", рекао је прес секретар Министарства Руслан Варанков.
Подсјетимо, губернатор Брјанске области Јегор Ковљачук је саопштио су украјинске снагом извеле удар дроном на аутобус у којем су се налазила дјеца из Белорусије.
Alexander Lukashenko had barely apologized to President Volodymyr Zelenskyy when Russian state media reported today that a Ukrainian drone allegedly attacked a bus carrying a Belarusian children’s football team. The group was en route to a holiday in Gelendzhik, located in… pic.twitter.com/ISSW28PwU5— BlackSky.info (@BlackSkyINFO) June 17, 2026
Ријеч је о члановима фудбалског клуба који су путовали у Геленџик на одмор.
Погинула је једна жена у пратњи дјеце, а шесторо дјеце је рањено.
Огласила се и званична Москва, саопштењем портпарола Министарства спољних послова Русије Марије Захарове, која је такође украјински напад на аутобус са бјелоруским дјечијим фудбалским тимом окарактерисала као "терористички напад Кијева".
"Ово је још један терористички напад кијевског режима, који лови цивиле, а посебно дјецу", истакла је Захарова, преноси "Б92".
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