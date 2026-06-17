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Мерц: Европа спремна за преговоре са Русијом

17.06.2026 08:54

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Мерц: Европа спремна за преговоре са Русијом
Фото: Tanjug/AP/dpa/Christoph Reichwein

Европа је спремна за преговоре са Русијом о мирном рјешењу сукоба у Украјини, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

"Спремни смо за мировне преговоре - рекао је Мерц на конференцији за новинаре одржаној на маргинама самита Г7 у Француској, преноси Срна.

Говорећи о могућим учесницима будућих разговора, Мерц је истакао да би Европа требало да учествује у преговорима заједно са Сједињеним Државама.

"То је одувијек био наш став: говорили смо да Украјина и Русија, као и Европа и САД, треба да сједну за преговарачки сто, а данас то ни на који начин није било предмет неслагања", рекао је Мерц.

Истовремено, Мерц је нагласио да Европа намјерава да настави са повећањем војне и финансијске подршке Кијеву.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

Русија

мировни преговори

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