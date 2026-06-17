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Прасићи у Српској никад јефтинији

Аутор:

АТВ
17.06.2026 08:29

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Прасићи у Српској никад јефтинији
Фото: Pexel/cottonbro studio

Прасићи у Српској биљеже најнижу цијену ове године.

Килограм живе ваге у просјеку кошта око 5,5 КМ, што је, безмало, дупло јефтиније него пред Ђурђевдан. Уочи ове славе, цијена прасића је, наиме, ишла и до 10 КМ.

Како кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, упркос повољној цијени, продаја, тренутно, иде лоше.

– Један од разлога је, свакако, и то што смо у периоду поста, а други што у ово доба године нема неких масовнијих окупљања људи. Чим прође пост, за очекивати је да ће и цијена прасића почети да расте – истичу за Српскаинфо у овом удружењу.

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Објашњавају да су прасићи најскупљи уочи Ђурђевдана, јер тада за овом робом влада највећа потражња.

– Ђурђевдан је слава коју обиљежава велики број грађана, а долази убрзо послије Васкршњег поста. Људи се, наиме, након поста пожеле меса, односно печења, а све наведено утиче на цијену – истичу узгајивачи.

Наглашавају да, практично, чим прође Ђурђевдан, крене да пада и цијена прасића.

– Разлог је мања потражња, која ће на снази бити све негд‌је до средине јула, кад креће сезона масовнијег окупљања људи, славља, свадби, крштења. Тада би опет могло да дође до поскупљења – најављују узгајивачи.

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Након завршетка љета, потражња за овом робом пада, и тако је све до пред зиму кад, опет, крећу славе, те новогодишњи и божићни празници. У том периоду, потражња опет расте, све до Светог Јована.

Подсјетимо, уочи Ђурђевдана прошле године, цијена прасића ишла је и до 12 КМ по килограму живе ваге.

Уочи Божића ове године, килограм је коштао 8 КМ.

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Тагови :

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цијена

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свињетина

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