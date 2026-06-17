Пријечани без воде, путева и амбуланте, али са милионским обећањима

Аутор:АТВ
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Чести кварови на застарјелој водоводној мрежи, макадамски путеви, клизишта и недостатак амбуланте само су дио проблема са којима се годинама суочавају становници Пријечана.
Становници Пријечана годинама се суочавају са честим кваровима на дотрајалој водоводној мрежи из 1969. године, због чега без воде остају и по неколико пута седмично, док је у понедјељак и уторак дошло до два пуцања главне цијеви у Хиландарској улици.
Иако је Град Бањалука изабрао извођаче за реконструкцију главне саобраћајнице вриједну више од 1,35 милиона КМ, радови још нису почели, а у Савјету мјесне заједнице тврде да немају информације о динамици реализације.
Осим проблема са водоснабдијевањем, мјештани указују на око седам километара макадамских путева, активна клизишта, недостатак амбуланте и дотрајалу подручну школу, истичући да би реконструкција главне саобраћајнице ријешила већину нагомиланих проблема у насељу.
У Савјету мјесне заједнице истичу да је реконструкција главне саобраћајнице кључни предуслов за рјешавање већине нагомиланих потешкоћа у насељу. Град Бањалука изабрао је извођача за реконструкцију пута у Пријечанима, а посао вриједан више од 1,35 милиона КМ повјерен је групи понуђача "ГЕОКОП" из Дервенте и "ДЕСК инжењеринг" из Бањалуке. Иако је ово корак ка наставку дугоочекиване обнове главне саобраћајнице, предсједник Савјета мјесне заједнице Пријечани Давид Понорац рекао је да радови још нису почели.
"Реконструкција неће бити настављена од завршене дионице, већ због имовинско-правних односа реконструкција почиње од улице Брусина па у наставку неколико стотина метара. Чак не знамо званично ни која је дужина у питању, већ у оној мјери у којој дозволе средства", казао је он.
Са Градском управом нису у контакту и немају никакве информације о радовима иако су, како тврди, писали десетине дописа.
"Сваке године је основни приоритет главна саобраћајница у оквиру које се граде нова водоводна и сливна мрежа, расвјета и тротоар са обје стране. То би ријешило отприлике 80 одсто проблема које мјештани Пријечана имају", испричао је он.
Мјештани овог насеља жале се већ неколико дана на прекид у снабдијевању водом, а у понедјељак је улица била поплављена због квара.
"Наше насеље снабдијева се старом водоводном мрежом из 1969. године, која је конструисана тада за 100 до 300 домаћинстава. Сада Пријечани имају више од 1.000 домаћинстава, што не може да поднесе та застарјела водоводна мрежа. У оквиру главне саобраћајнице граде нову водоводну мрежу која може да поднесе овај број мјештана, али радови на реконструкцији саобраћајнице иду у кратким дионицама и динамика није довољно брза да би били задовољени проблеми грађана", појаснио је Понорац.
Према његовим ријечима, у понедјељак је пукла главна водоводна цијев у Хиландарској улици, а јуче је на само стотинак метара даље дошло до истог квара.
"Промјена притиска у старим цијевима изазива пуцање и мислим да ће то бити проблем који ће нас мучити све док цијелим насељем не прође реконструисана главна саобраћајница и нова водоводна мрежа", казао је он.
Истакао је да је још рано да знају хоће ли бити рестрикција у испоруци воде, јер није сушни период.
"Рестрикције још нису на видику, али и са њима и без њих мјештани Пријечана имају проблем са водом. Барем један дан током седмице нема воде", истакао је Понорац.
Осим ових проблема муке им задају и макадамске улице у дужини од око седам километара које треба да буду асфалтиране.
"У Хиландарској улици, за коју смо писали захтјев и допис надлежним одјељењима да буде асфалтирана, макадам је у дужини од осамдесетак метара. Ту живе ратни војни инвалид, непокретна лица, породица са новорођенчетом, а возило Хитне помоћи два пута није могло ући у улицу", поручио је Понорац.
Додао је да немају ни амбуланту у насељу те истакао да је и подручна школа која је смјештена у монтажном објекту од 1969. године дотрајала.
"Моје мишљење и многих мојих комшија је да би нова саобраћајница покренула развој наше мјесне заједнице и да је тренутно стање са путем кочница сваког развоја", закључио је Понорац.
Актуелно је и питање клизишта, јер, како каже, ово је период у којем након падавина долази до наглог сушења тла, што активира постојећа клизишта.
"Клизиште имамо у улици Моме Капора, на главној саобраћајници које је санирано четири пута, а у улици Данила Бате Стојковића угрозило је кућу породице Мишковић", навео је он.
Како кажу из "Водовода" за "Глас", дотрајале цијеви у Хиландарској улици попуштају под притиском и често долази до хаварија, као што је био случај два дана.
"Наше екипе труде се да одмах реагују и што брже успоставе уредно снабдијевање водом", поручили су из овог предузећа.
Мјештанка Ж. Ђ. рекла је за "Глас" да воде немају већ неколико дана због пуцања цијеви, али да им прекид у снабдијевању није ријетка појава, јер се с њим суочавају неколико пута сваке седмице дужи низ година.
"Имам осјећај као да живим у некој пустињи. Није нормално да морамо да се сналазимо за воду стално и да живимо тако, поготово љети. Највећи ми је проблем да се спремим за посао, а и дјеци за школу. Одржавање личне хигијене и вода за пиће као да су луксуз у мом насељу", навела је она за Глас Српске
Додала је и да је пут пун рупа те да је кретање било куда ризик да се оштети возило.
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