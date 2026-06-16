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Возачима у Бањалуци стигао апел: Молимо за опрез

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:40

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Кружни ток код Ауди сервиса
Фото: АТВ

Одјељење за саобраћај и путеве послало је обавјештење возачима у Бањалуци које се односи на сриједу, 17. јун.

Из Одјељења су обавијестили грађане да ће поменутог дана у Улици Милана Карановића, код објекта "Ауди центар“, доћи до измјене у режиму одвијања саобраћаја на начин да ће се заузимати једна половина коловоза.

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Саобраћај ће се регулисати наизмјеничним једносмјерним пропуштањем возила слободном површином коловоза, а због извођења радова на реконструкцији раскрснице.

"Регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације", саопштили су из ГУ Бањалука.

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"Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова", закључили су.

Радове изводи предузеће "ГРАДИП“ д.о.о. Прањавор.

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Тагови :

Бањалука

Возачи

Кружни ток

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