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Седам несрећа у десет минута: Саобраћајни хаос у Мостару

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:27

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Након кратког пљуска у Мостару, мокра цеста и појачан саобраћај изазвали су велике гужве на градским саобраћајницама, а из Оперативног центра МУП-а ХНК-а потврђено је како је у врло кратком времену забиљежен већи број саобраћајних несрећа.

Како су навели из Оперативног центра, стање у граду тренутно је отежано.

- Хаос је по граду, догодило се седам несрећа у посљедњих десет минута у Мостару - казали су из Оперативног центра МУП-а ХНК-а.

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Због несрећа и мокрог коловоза на више локација стварају се гужве, а возачима се савјетује додатан опрез у саобраћају.

Из Оперативног центра МУП-а ХНК-а потврђено је како је ријеч о лакшим саобраћајним несрећама те да, према доступним информацијама, није било повријеђених особа.

(Аваз)

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Тагови :

Мостар

Саобраћајна незгода

Полиција

МУП ХНК

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