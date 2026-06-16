Седам несрећа у десет минута: Саобраћајни хаос у Мостару

Аутор:АТВ
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Након кратког пљуска у Мостару, мокра цеста и појачан саобраћај изазвали су велике гужве на градским саобраћајницама, а из Оперативног центра МУП-а ХНК-а потврђено је како је у врло кратком времену забиљежен већи број саобраћајних несрећа.
Како су навели из Оперативног центра, стање у граду тренутно је отежано.
- Хаос је по граду, догодило се седам несрећа у посљедњих десет минута у Мостару - казали су из Оперативног центра МУП-а ХНК-а.
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Због несрећа и мокрог коловоза на више локација стварају се гужве, а возачима се савјетује додатан опрез у саобраћају.
Из Оперативног центра МУП-а ХНК-а потврђено је како је ријеч о лакшим саобраћајним несрећама те да, према доступним информацијама, није било повријеђених особа.
(Аваз)
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