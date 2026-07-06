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Земљотрес јачине 5,1 степен погодио Чиле

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 22:40

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Земљотрес јачине 5,1 степен погодио Чиле
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 5,1 степен по Рихтеровој скали погодио је Чиле, саопштио је Амерички геолошки завод /УСГС/.

Земљотрес је погодио подручје 56 километара западно од града Ла Лигве у Чилеу око 12.00 часова по локалном времену.

Епицентар је био на дубини од 21 километар. Друге информације нису познате.

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Тагови :

Земљотрес

Чиле

Рихтерова скала

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