Земљотрес јачине 5,1 степен погодио Чиле

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,1 степен по Рихтеровој скали погодио је Чиле, саопштио је Амерички геолошки завод /УСГС/.
Земљотрес је погодио подручје 56 километара западно од града Ла Лигве у Чилеу око 12.00 часова по локалном времену.
Епицентар је био на дубини од 21 километар. Друге информације нису познате.
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