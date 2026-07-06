Дјевојчица (2) пала са терасе: Хитно пребачена у болницу

Фото: Pexel/Pixabay

Дјевојчица стара непуне двије године повређена је данас на Вождовцу након што је пала са терасе са висине од око пет до шест метара, сазнаје Телеграф.

У тренутку несреће са њом је била мајка, али се све одиграло у свега неколико секунди. Дијете је након пада хитно превезено у болницу. За сада није познат степен повреда. О догађају је обавјештена полиција, која ће утврдити све околности под којима је дошло до несреће. (телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.