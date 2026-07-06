Дјевојчица (2) пала са терасе: Хитно пребачена у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица стара непуне двије године повређена је данас на Вождовцу након што је пала са терасе са висине од око пет до шест метара, сазнаје Телеграф.
У тренутку несреће са њом је била мајка, али се све одиграло у свега неколико секунди.
Дијете је након пада хитно превезено у болницу. За сада није познат степен повреда.
О догађају је обавјештена полиција, која ће утврдити све околности под којима је дошло до несреће.
(телеграф)
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