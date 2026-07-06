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Дјевојчица (2) пала са терасе: Хитно пребачена у болницу

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 22:58

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Дјевојчица стара непуне двије године повређена је данас на Вождовцу након што је пала са терасе са висине од око пет до шест метара, сазнаје Телеграф.

У тренутку несреће са њом је била мајка, али се све одиграло у свега неколико секунди.

Дијете је након пада хитно превезено у болницу. За сада није познат степен повреда.

О догађају је обавјештена полиција, која ће утврдити све околности под којима је дошло до несреће.

(телеграф)

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Тагови :

Србија

Дјевојчица

Дјевојчица пала са терасе

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