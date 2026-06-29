Након четири дана из рушевина у Венецуели извучени дјевојчица и два дјечака

Аутор:АТВ редакција
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Према посљедњим подацима у два земљотреса у Венецуели настрадало је 1.450 људи, рекла је привремена предсједница те земље Делси Родригес.
Породице несталих траже да се не одустаје од спасилачких напора. Током викенда је 33 људи извучено живо испод рушевина, међу њима су и двојица 11-годишњака и дјевојчица.
Иако је све мање наде да ће се наћи преживјели, спасилачки тимови не одустају – претражују рушевине у потрази за преживјелима. И породице несталих траже да се не одустане, вјерују да се њихови најмилији могу спасити.
"Желимо помоћ државе, тешке машине. Не помажу нам у чишћењу рушевина, у једном стамбеном блоку је било 300 људи, извукли смо 80 њих, неки су били живи. Немамо другог избора него да наставимо потрагу, али нам је потребна помоћ", каже један од мјештана из Ла Гваире Хосе Идалго.
Амерички и локални спасиоци су успјели да извуку мушкарца, живог, испод рушевина срушене зграде, претходно је извучено троје људи на сигурно, саопштили су амерички спасиоци. Фотограф Асошијетед преса забиљежио је тренутак спасавања дјевојчице.
Привремена предсједница земље Делси Родригес каже да су власти оформиле председничку комисију која ће проценити да ли су куће и зграде оштећене у потресима безбједне за повратак, док се полако нормализује стање у погледу снабдијевања водом и стујом у тешко погођеној држави Ла Гваири.
"Основана је Председничка комисија која ће процјењивати безбједност кућа као и инфраструктурних објеката попут путева, мостова и прелаза. Успостављен је систем семафора, уз коришћење зелене, жуте и црвене категорије. У наредним сатима ће се утврђивати да ли су куће безбједне за повратак. Када је ријеч о држави Ла Гваири, успјели смо да обезбједимо 75 одсто повратак снабдијевања електричном енергијом", навела је Делси Родригес.
Према подацима Уједињених нација око 6,7 милиона грађана Венецуеле је погођено потресима, њима је потребна хитна помоћ у води, санитаријама, хигијенском прибору, привременом смјештају, здравственој заштити и основним намирницама.
"Становницима Венецуеле је потребна медицинска њега, охрабрење, подршка. Иако су пацијенти које смо примили у стабилном стању, немају теже повреде, било је оних којима се стање погоршало јер немају лијекова или због стреса кроз који су прошли", навела је лекарка Лури Салас.
На хиљаде грађана Венецуеле је у привременом смјештају у Каракасу, чекају на приспеће међународне помоћи.
Због недостатка владине помоћи, на хиљаде грађана Венецуеле се самоорганизовало, прикупило помоћ, формирало импровизоване мреже и конвоје донација и хране за најтеже пострадала подручја, преноси РТС
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