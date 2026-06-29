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Акција у Русији: Приведен мушкарац који је планирао напад на синагогу

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:02

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Акција у Русији: Приведен мушкарац који је планирао напад на синагогу

Агенти руске Федералне службе безбједности /ФСБ/ привели су мушкарца који је планирао да изврши терористички напад на синагогу у руском граду Јарослављ, саопштено је из ФСБ-а.

У саопштењу се наводи да је "терориста" купио компоненте за израду Молотовљевог коктела, те да је планирао да га употријеби у нападу на синагогу.

Из ФСБ-а тврде да је осумњичени планирао да се након напада придружи међународној терористичкој организацији у Сирији, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

синагога

ФСБ

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