Експлозија испред зграде ФБИ и "ICE" у Њујорку – повријеђене три особе, нападач ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Један мушкарац је приведен након што је јутрос активирао запаљиву направу испред зграде америчког Федералног истражног бироа на Менхетну, у којој се налази и канцеларија америчке Службе за имиграцију и царине, а у инциденту су повријеђене три особе, од којих су двије превезене у болницу, саопштиле су америчке власти.
Инцидент се догодио око 8.30 часова по локалном времену испред зграде на адреси Федерал Плаза 26, у близини њујоршке Градске куће и савезних судова.
Директор ФБИ Каш Пател саопштио је да је осумњичени одмах приведен и да Заједничка радна група ФБИ за борбу против тероризма води истрагу о околностима инцидента.
„Јутрос је једна особа активирала запаљиву направу испред зграде на адреси Федерал Плаза 26 у Њујорку. Осумњичени је у притвору, а за сада су пријављене двије лакше повреде“, навео је Пател у објави на друштвеној мрежи Икс, преноси Гардијан.
На снимцима објављеним у америчким медијима види се густ бијели дим испред улаза у зграду, као и велики број припадника полиције и федералних служби који опкољавају и приводе осумњиченог.
Како наводи Еј-Би-Си њуз, у инциденту су повријеђене двије особе, цивил и савезни службеник, који су задобили лакше повреде због чега су привремено били збринути.
Пожар је, према наводима америчких медија, највјероватније изазван пиротехничким средствима постављеним у колица на којима се налазио натпис „ICE, даље од наших улица“.
Градоначелник Њујорка Зохран Мамдани назвао је инцидент „дубоко узнемирујућим“.
„Лакнуло ми је што нико није озбиљно повријеђен и што је осумњичени у притвору. Наша администрација ће наставити да ради на томе да сваки Њујорчанин буде безбједан у свом граду и да позове на одговорност свакога ко томе пријети“, навео је Мамдани у објави на друштвеним мрежама.
Амерички медији подсјећају да је инцидент услиједио у вријеме појачаних протеста против Службе за имиграцију и царине и имиграционе политике администрације предсједника Доналда Трампа.
Током претходних мјесеци одржано је више демонстрација због поступања савезних имиграционих служби, након више смртних случајева повезаних са њиховим акцијама, преноси РТС
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