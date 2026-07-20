Зворник наставља улагања у запошљавање и развој предузетништва

Аутор:Сања Трифковић
Коментари:0
У Зворнику се наставља континуитет улагања у развој предузетништва и запошљавање. Годинама се из средстава града улаже у пројекте самозапошљавања и запошљавања- Овогодишњи конкурс прошло је 20 предузетника.
"Вриједност тог пројекта је негдје око 700.000 КМ и по том пројекту, односно конкурсу који је завршен, град Зворник ће добити 20 нових предузетничких радњи , то је значи пројекат самозапошљавање, поред тога више од 50 људи ће добити могућност да се запосли с обзиром да су зворнички привредници и предузетници по нашем конкурсу исказали потребу за запошљавањем људи", каже Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
Поступак додјеле средстава проведен у складу са опредјељењем Града да континуирано подржава отварање нових радних мјеста, развој предузетништва и јачање локалне привреде.
"Од тога је 468.000 КМ намијењено за запошљавање 53 лица код 32 послодавца, за самозапошљавање 20 незапослених кроз покретање предузетничке дјелатности као основне дјелатности или кроз оснивања друштва са ограниченом одговорношћу у коме се заснива радни однос одобрено је 140.000 КМ док је за стручно оспособљавање четири незапослена лица у двије образовне установе одобрено 72.000 КМ", каже Биљана Милић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у ГУ Зворник
Програм подстицаја за запошљавање, самозапошљавање и стручно оспособљавање Град Зворник реализује већ низ година с циљем смањења незапослености, подршке развоју предузетништва и стварања повољнијег привредног амбијента. Кроз овај вид подршке до сада су бројни послодавци проширили своје капацитете, а велики број грађана добио је прилику за запослење, стицање радног искуства или покретање сопственог посла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
34 мин0
Свијет
43 мин0
Свијет
58 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
21
11
21
05
21
00
20
57
20
51
Тренутно на програму