Трамп најавио одмазду након погибије три америчка војника

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је Ирану оштром одмаздом након погибије још три америчка војника у ескалирајућем сукобу.
"Сваки пут када Иран убије америчког војника, платиће вишеструко за то убиство!", написао је Трамп на платформи "Трут сошл".
Он је додао да је таква директива прослијеђена министру одбране Питу Хегсету, начелнику Генералштаба Данијелу Кејну и осталим војним командантима.
Трамп није прецизирао детаље акције коју је наредио америчкој војсци.
Два америчка војника погинула су у петак у Јордану, а трећи је настрадао током контролисане детонације неексплодираних убојних средстава из обореног иранског дрона.
Према званичним подацима америчке администрације, у сукобу са Ираном до сада је погинуло 17 америчких војника, преноси Срна.
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