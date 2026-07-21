Подаци са берзе показују: Цијена нафте у паду

Цијене нафте данас су се смањиле и фјучерси нафте "брент" пали су за 96 центи, или 1,1 одсто, на 88,26 долара по барелу, док је цијена америчке нафте ВТИ пала за 73 цента, или 0,9 одсто, на 82,50 долара по барелу, показали су подаци са берзе.

Ројтерс пише да се на тржиштима процјењују извјештаји о посредничким напорима између САД и Ирана у односу на нове сукобе двије државе и пријетње Хута да ће увести поморску блокаду Саудијској Арабији.

"Постоји извјесна нада у деескалацију између САД и Ирана. Извјештаји показују да посредници предлажу десетодневни прекид ватре, што би могло да врати Меморандум о разумијевању на прави пут", рекли су аналитичари финансијске групације ИНГ, позивајући се на јунски прелазни споразум.

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ИНГ наводи да то, ипак, неће бити лако, јер између Вашингтона и Техерана остају велике насугласице, док је Трамп упозорио на одмазду након што је неколико америчких војника погинуло.

Неименовани високорангирани ирански званичник рекао је Ројтерсу да је Техеран добио приједлог од посредника за десетодневни прекид ватре у напорима да се спасе споразум потписан 17. јуна, чија је намјера била да се отвори пут трајном споразуму о окончању сукоба Ирана са САД и Израела који је почео 28. фебруара.

(Срна)