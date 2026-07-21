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Неовлаштено скинуто скоро двије хиљаде марака са банковног рачуна

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 10:27

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Са банковног рачуна Д. А. из Рогатице неовлаштено је скинуто 1.959 конвертибилних марака.

Полиција ради на расвјетљавању наведеног кривичног дјела, које је окарактерисано као "Неовлаштено кориштење компјутера или компјутерске мреже".

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О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

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Тагови :

Рогатица

ПУ Источно Сарајево

Крађа

банка

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