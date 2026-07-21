Неовлаштено скинуто скоро двије хиљаде марака са банковног рачуна

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Са банковног рачуна Д. А. из Рогатице неовлаштено је скинуто 1.959 конвертибилних марака.
Полиција ради на расвјетљавању наведеног кривичног дјела, које је окарактерисано као "Неовлаштено кориштење компјутера или компјутерске мреже".
Хроника
Након свађе са полицајцем у Требињу, почео да пријети ножем
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
12
20
12
20
12
05
11
53
11
49
Тренутно на програму