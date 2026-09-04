Управо је изгласана нова карта свијета: Једна земља била против

Аутор:АТВ редакција
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Генерална скупштина Уједињених нација у петак је великом већином гласова подржала резолуцију којом се жели подстаћи коришћење карата свијета које прецизније приказују стварну величину континената.
За резолуцију су гласале 164 државе, једна је била против, а шест уздржано. Једини глас против стигао је из Сједињених Америчких Држава.
Иницијативу је покренуо Того, уз подршку свих 54 чланице Афричке уније.
I am pleased to announce that the Equal Earth world map is now available in Macedonian, thanks to Daniel Evrosimoski, plus 18 other languages. You can download them for free here: https://t.co/mCHI9I8NBQ pic.twitter.com/r0F9xxk87y— Tom Patterson (@MtnMapper) June 1, 2026
Циљ је смањити ослањање на традиционалну Меркаторову пројекцију, која се користи вијековима, али значајно искривљује величину појединих подручја. Меркаторову карту је 1569. године представио фламански картограф Герардус Меркатор, првенствено како би поморцима олакшао навигацију. Проблем је у томе што се на њој подручја удаљенија од екватора приказују знатно већима него што су у стварности.
Најпознатији је примјер Африка, која на Меркаторовој карти изгледа приближно као Гренланд, иако је афрички континент чак око 14 пута већи од те данске територије. Того зато промовише Equal Earth, пројекцију представљену 2018. године која знатно прецизније приказује међусобну величину континената. Присталице иницијативе сматрају да би њена шира употреба помогла да се промијени начин на који људи доживљавају Африку и друге дијелове глобалног југа.
Иако резолуције Генералне скупштине УН нису правно обавезујуће, њено усвајање могло би да подстакне промјене у школским уџбеницима, образовању и дигиталним картама. Того се нада да ће се о практичној примјени одлуке разговарати и са Унеском, Афричком унијом и технолошким компанијама.
Присталице кампање #CorrectTheMap тврде да Меркаторова пројекција није само картографско питање, већ да деценијама утиче и на перцепцију значаја појединих дијелова свијета. Због тога су њени критичари користили и израз „картографски колонијализам“.
„Вријеме је да промијенимо наратив“, поручио је тогоански министар спољних послова Роберт Дуси, који предводи иницијативу.
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