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Ебола се шири Африком: Зараза потврђена и у Нигерији

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21.10.2026 08:08

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ебола вирус зараза карантин
Фото: Pexel/Fahrettin Turgut

Случај еболе забиљежен је у Абуџи, главном граду Нигерије, након што су лабораторијски тестови потврдили вирусну инфекцију, изјавио је министар здравља Мухамед Али Пате.

Пате је рекао јавном сервису НТА да је пацијенткиња допутовала из Уганде, на истоку Африке.

"Она је у изолацији и прима квалитетну медицинску његу. Обављено је праћење контаката и то је у току док се обраћамо, а 44 контакта су већ идентификована", рекао је Пате.

Он је додао да је пацијенткиња примљена у приватну болницу у Абуџи, гдје је примала његу неколико дана прије него што је дијагноза потврђена.

"Нигерија је успјешно обуздала еболу 2014. године и ми имамо искуство и системе јавног здравља да одговоримо на овај случај", нагласио је министар здравља, преноси Срна.

Ебола Конго

Свијет

Још једна држава пријавила случај еболе

Министарство здравља Уганде саопштило је раније да је пацијенткиња путовала у Демократску Републику Конго пословно и да је почетком октобра прошла кроз Уганду без симптома, прије него што су се симптоми развили након доласка у Нигерију.

Епидемија еболе проглашена је у ДР Конгу средином маја и од тада је прерасла у другу највећу епидемију икада у свијету, коју је изазвао ријетки сој бундибуђо.

Уганда је пријавила 20 случајева у мају и јуну, али је Свјетска здравствена организација у августу прогласила ову земљу слободном од вируса.

Кенија је овог мјесеца пријавила девет случајева еболе, а сви су повезани са особом која је допутовала из Конга.

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Тагови :

Африка

Ебола вирус

ебола

Нигерија

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